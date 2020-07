Las nuevas series de Amazon Prime que no te puedes perder en verano

Amazon Prime Video es una de las plataformas on demand más importantes de la actualidad, ofreciendo un catálogo cada vez más grande y diverso para sus suscriptores. Debido al verano, julio es un mes en el que habitualmente bajan los estrenos y quizás esa sea la razón por la que ha decidido incorporar producciones que hicieron historia, como Prison Break, Mad Men y Expedientes X.

Por supuesto que, también hay series nuevas como Relatos con-fin-a-dos, La Jauría y la segunda temporada de Hannah. Sin más preámbulo, echemos un vistazo a las principales propuestas que nos trae Amazon Prime para el mes de julio.

Prison Break

Desde el primer día del mes, los suscriptores de Amazon van a tener las 5 temporadas de Prison Break. Estrenada en 2005, la serie ha cosechado millones de fanáticos en todo el mundo. Lincoln Burrows (Dominic Purcell) es acusado de asesinar ni más ni menos, que al hermano de la vicepresidenta de Estados Unidos. En consecuencia, es sentenciado a muerte.

Prison Break

Su hermano menor, Michael Scofield (Wentworth Miller), diseña un plan para salvar a Lincoln de la ejecución, arriesgando su propia vida. Claro, para lograrlo, deberá infiltrarse en “Fox River”, la penitenciaría de máxima seguridad ubicada cerca de Chicago. En 2018, FOX anunció que Prison Break tendrá una sexta temporada, cuya fecha de estreno aún es una incógnita. Mientras tanto, sus 5 entregas pueden verse en Amazon.

Glee

La popular comedia musical estadounidense Glee, es otra de las principales novedades del mes en Amazon. La historia transcurre en la secundaria William McKinley High School, en Ohio, donde el protagonismo lo tienen jóvenes estudiantes que forman parte del coro. Las relaciones amorosas, la sexualidad, la discriminación y el bullying, son temas recurrentes a lo largo de sus 6 grandiosas temporadas.

Glee ha recibido muy buenas críticas y varias nominaciones a los Premios Emmy y Globos de Oro. Precisamente, en el año 2010, la primera entrega se llevó el Globo de Oro a “Mejor Serie de Comedias Musical”.

Fotograma de Glee

Mad Men

Con una inmejorable estética y puesta en escena, “Mad Men”, creada por Matthew Weiner, es un retrato perfecto de la sociedad norteamericana de los años ´60, década de oro para la publicidad. Don Draper /Dick Whitman (Jon Hamm), es uno de los mejores publicistas de Nueva York que parece tenerlo todo, pero que esconde un pasado turbulento y pobre, que lo avergüenza profundamente. Está casado con Betty (January Jones) y tiene dos hijos.

Draper es el Director Creativo de Sterling Cooper, una agencia de publicidad ubicada en Madison Avenue, Nueva York. La trama se centra en los negocios de la empresa y en la vida privada de sus empleados. Sin dudas, uno de los puntos más fuertes de “Mad Men”, es el rol de los personajes femeninos, quienes tendrán el desafío de hacerse un lugar en un ambiente extremadamente machista.

Fotograma de Mad Men.

Además, a lo largo de sus 7 temporadas, se observa el impacto social de algunos hechos emblemáticos de aquella década, como la muerte de Marilyn Monroe, los asesinatos del presidente John Kennedy y del pastor Martin Luther King, la Guerra de Vietnam o la llegada del hombre a la Luna.

La serie es considerada una de las mejores de la historia, por su trama puesta en escena y sus personajes. Por ello, ganó numerosos premios, entre ellos 15 Emmys y 4 Globos de Oro.

Además de Hamm y Jones, en el reparto destacan Elisabeth Moss, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Kiernan Shipka y John Slattery.

Relatos con-fin-a-dos

El encierro causado por la pandemia de coronavirus, fue la inspiración para llevar a cabo esta producción española, compuesta de apenas 5 capítulos de entre 15 y 20 minutos.

Cada episodio es una historia distinta, y está a cargo de un director diferente. Los que participan del proyecto son: Fernando Colomo, Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, Diego Marqués y Juan Diego Botto.

Además, hay un reparto de actores y actrices muy interesante, con Manuela Velasco y Carlos Bardem a la cabeza. También, cabe destacar la particularidad del debut de Isco Alarcón, actual futbolista del Real Madrid.

Hanna - Temporada 2

La historia se centra en la vida de Hanna (Esme Creed Miles), una joven que tiene habilidades especiales. Es este caso, la mujer tiene que escapar de la persecución extraoficial sin tregua de una agente de la CIA.

En esta huida, tendrá que poner en práctica los métodos de supervivencia que su padre le enseñó durante 15 años.

Hanna

Expediente X

Fox Mulder (David Duchovny) es un reconocido psicólogo que trabaja para el FBI. Está traumatizado por la desaparición de su hermana años atrás, hecho que asocia a los alienígenas y sucesos paranormales, temáticas que lo deslumbraron toda su vida.

De hecho, Mulder se dedica a investigar sucesos muy extraños, porque cree que el gobierno estadounidense está ocultando la verdad.

Sus superiores están cansados de su comportamiento y lo ponen a trabajar con la joven Dana Scully (Gillian Anderson), una médica forense que no cree en absoluto en sucesos paranormales.

Ambos empezarán a trabajar juntos en los casos más complejos e inverosímiles del FBI, donde no solo tendrán que enfrentarse a psicópatas y criminales, sino también a fuerzas sobrenaturales que se mantienen ocultas.

“Expediente X” es una de las series más reconocidas de ciencia ficción, con millones de fanáticos en todo el mundo.

La historia tuvo varias idas y vueltas. Sus primeras 9 temporadas (y una película), tuvieron lugar entre 1993 y 2001. En 2008, estrenó un segundo film (“I want to believe) y en 2016 volvió en formato televisivo, con dos entregas más.

Mientras se desconoce si la historia continuará (hay una intención de hacer una tercera película), Amazon Prime pone a disposición sus 11 temporadas completas.

Fotograma de La Jauría

La Jauría

Esta serie chilena, producida por Amazon, cuenta la desaparición de Blanca Ibarra (Antonia iesen), de 17 años y líder de un movimiento feminista. Esta mujer estaba en el medio de una protesta de las alumnas de su escuela católica, tras conocerse el caso de un profesor abusador.

Los delitos sexuales van creciendo en la comunidad educativa y se inicia una investigación policial, para capturar a los miembros del grupo de WhatsApp “La Jauría”, quienes parecen ser los responsables de estos hechos.