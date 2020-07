Las mejores series de Netflix, HBO, Amazon y Movistar+ para ver en julio

El verano es el momento del año en donde la cantidad de estrenos suele bajar considerablemente. A esta situación, hay que sumar la pandemia de coronavirus que ha obligado a parar y posponer las grabaciones.

Afortunadamente, en el catálogo de las principales plataformas on demand, encontramos las series mejor valoradas por los espectadores para paliar la ausencia de nuevas historias.

HBO

The Leftovers - 3 temporadas

Damon Lindelof (co-creador y guionista de Perdidos), adapta la novela homónima del escritor norteamericano Tom Perrotta, quien también participa de la producción. El resultado final es una de las mejores series de HBO. The Leftovers nos sitúa tres años después de “La Marcha Repentina”, un extraño suceso en donde desapareció parte de la población. La historia se centra en la familia Garvey y sus conocidos en la ficticia ciudad de Mapleton.

Kevin Garvey (Justin Theroux) es el carismático alcalde de la ciudad e intenta dar esperanzas entre los habitantes, pero la realidad es que la infelicidad lo consume por dentro. Su mujer Laurie (Amy Brenneman) se ha unido a una secta y lo ha dejado solo a cargo de sus dos hijos. La serie de HBO tiene 3 temporadas, compuesta por un total de 28 episodios.

Nicole Kidman y Meryl Streep en la segunda entrega de 'Big Little Lies'. HBO

Big Little Lies - 2 temporadas

Basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, la producción de HBO es una historia dramática con temáticas actuales, que pone el foco en la violencia y el abuso contra las mujeres. Cuenta con un reparto estelar, en el que encontramos a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz. Además, en la segunda temporada se suma la siempre genial Meryl Streep.

Aunque no todas han sido violentadas directamente, viven en un ambiente adverso para su género. Es por eso que las mujeres deciden protegerse mutuamente, formando una especie de cofradía para hacerle frente a la dura realidad.

The Wire - 5 temporadas

Emitida entre 2002 y 2008, The Wire es una visión muy realista de la vida de Baltimore, Maryland, centrada en el tráfico de drogas. Destaca por ser una producción basada en hechos y personajes que realmente existieron.

Durante sus cinco temporadas, la serie está centrada en diferentes aspectos de la ciudad, como los enfrentamientos entre policías y sectores marginales o la educación de los niños más pobres. Pero, siempre el narcotráfico estará presente en la narrativa. Quizás no tenga la popularidad de Juegos de Tronos o Los Soprano, pero The Wire es considerada por la crítica especializada, como una de las mejores series de la historia.

the wire

Amazon

The Man in the High Castle - 4 temporadas

The Man in the High Castle (El hombre en el castillo) está basada, parcialmente, en la novela homónima de Philip K. Dick publicada en 1962. La serie transcurre en un mundo distópico, en donde las Potencias del Eje han ganado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha sido dividido en 3 territorios: los Estados del Pacífico en la costa oeste, el Gran Reich en la costa este y la zona neutral en las Montañas Rocosas.

Seinfeld - 9 temporadas

No entraremos en debates sobre si es o no la mejor serie de comedia de la historia, pero no hay dudas de que Seinfeld es una de las producciones más importantes del género. ¡Es un verdadero ícono de los años 90!. Tras quitarla de su catálogo en enero, el mes pasado Amazon anunció el regreso de la sitcom creada y protagonizada por Jerry Seinfeld, que narra la vida cotidiana de cuatro amigos de Manhattan.

Mr. Robot - 4 temporadas

Unos años antes de ganar el Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Rami Malek encarnó a Elliot Anderson, un ingeniero informático y hacker que padece trastorno de ansiedad y depresión. Elliot trabaja en una empresa de seguridad informática y es reclutado por Mr. Robot para ser parte de fsociety, un grupo que busca dar un golpe mortal a E Corp, una de las corporaciones más importantes del mundo.

Mr. Robot (2015-2019), creada por Sam Esmail, es una serie dramática de mucho suspenso, que pone el foco en la ciberseguridad y el capitalismo. Pero, también es la historia de una persona con muchos problemas sociales, debido a una infancia algo traumática.

El capítulo de Seinfield que provocó un estudio científico.

Netflix

Anne with an E - 3 temporadas

La serie se remonta a 1896 en la Isla del Príncipe Eduardo, cuando los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert que, en edad avanzada, deciden adoptar un niño para que ayude en las tareas de su hogar, en la granja de Green Gables. Por error, en lugar de un niño, Matthew se encuentra con una niña (Anne Shirley), a quien deciden adoptar de todas formas.

Tras 3 temporadas, Netflix anunció que la serie canadiense quedaba cancelada. Esta decisión sorprendió a muchos, porque tiene muy buenos niveles de audiencia. Es por eso que los fanáticos están pidiendo en Twitter que se renueve la producción. Incluso, no se descarta que otra plataforma se haga cargo de la historia.

Ozark - 3 temporadas

La familia Byrde debe mudarse de los suburbios de Chicago, a una pequeña comunidad veraniega en Ozarks, Missouri. La razón es que un jefe del cartel mexicano le cuestionó a Marty Byrde (Jason Bateman), una operación que realizó para salvar a su mujer e hijos. Marty se muda a Ozarks y se compromete a trabajar para el cartel, con el objetivo de hacerles ganar una impresionante suma de dinero en muy poco tiempo. Hace apenas unos días, Netflix anunció la renovación de una cuarta y última temporada de Ozark, a estrenarse en 2021.

narcos netflix

Narcos - 3 temporadas

En las primeras dos temporadas, vemos a dos agentes de la DEA que están tras los pasos del Cartel de Medellín, liderado por el mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria, interpretado magistralmente por el brasileño Wagner Moura.

En la tercera y última entrega, la historia se centra en la ofensiva contra la organización rival de Escobar, el Cartel de Cali.

Movistar+

Better Call Saul - 5 temporadas

Cuando se anunció que el creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, estaba preparando un spin-off basado en la vida del abogado criminal Saul Goodman (Bob Odenkirk), había mucha expectativa y también algunas dudas, que se disiparon rápidamente.

Es que Gilligan ha creado una historia con “vida propia”, sin apartarse de la premisa inicial: narrar la transformación de James McGill en Saul Goodman. En parte, esto fue posible gracias a la inclusión de personajes que no aparecieron en “Breaking Bad” y que son fundamentales en la trama (Kim Wexler, interpretada excepcionalmente por Rhea Seehorn, a la cabeza).

En paralelo, vemos cómo Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) conoce a Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), quien lo ayudará a volverse cada vez más poderoso como narcotraficante.

outlander

Outlander - 5 temporadas

Claire Beauchamp (Caitriona Balfe) es una enfermera de combate casada con Frank Randall (Tobias Menzies), que misteriosamente viaja en el tiempo hasta 1743. Allí conoce a Jamie Fraser (Sam Heughan), un joven guerrero escocés de quien se enamora rápidamente.

Ambos se casan y Claire queda atrapada entre dos hombres muy distintos entre sí y en épocas totalmente diferentes.

“Outlander” está basada en las novelas homónimas de Diana Gabaldon y es, en definitiva, una historia de amor particular con viajes constantes en el tiempo.

Castle Rock - 2 temporadas

Esta serie de terror psicológico está basada en varios escritos de Stephen King, un referente del género.

Castle Rock es un pueblo ficticio de Maine, Estados Unidos, en donde el escritor ha ambientado varios de sus libros más famosos (“La zona muerta”, “Cujo”, “La tienda de los deseos malignos”, por ejemplo). No es una adaptación de libros de King, solo tiene referencias a varios de sus trabajos, mientras vemos la historia de un abogado que llega a la cárcel del pueblo, para defender a su cliente condenado a muerte.