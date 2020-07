'This Is Us': La serie que ha emocionado a todos en los últimos meses

Fotograma de 'This Is Us'.

A la espera de la quinta temporada, This Is Us (Así Somos) se ha convertido en todo un pelotazo en mitad del confinamiento. Sin haber sido un estreno reciente, la gente ha optado por profundizar en sus plataformas hasta llegar a los más de 50 capítulos de la serie disponible en Amazon Prime.

Tal ha sido el éxito sorpresa de la serie creada por Dan Fogelman que TVE emitirá el jueves 2 de julio a las 22:05 en La 1 el primer episodio de la aclamada producción. Nominada a varios Globos de Oro y a los Emmys, This Is Us parte de la historia de tres hermanos que comparten cumpleaños: Kevin (Justin Heartley), Randall (Sterling K. Brown) y Kate (Chrissy Metz).

La trama, simple pero a la vez con numerosas variaciones cada cual más atractiva, teje una red de emocionantes acontecimientos alrededor de los tres protagonistas, los Pearson. A su vez, mezcla saltos en el tiempo y narrativas que resultan naturales, lejos de cualquier complejidad. Una serie amena, para no aburrirse y para darse un atracón. Una serie que, definitivamente, ha sido uno de los bombazos de esta cuarentena gracias a un reparto que lo completan Milo Ventimiglia como Jack Pearson y Mandy Moore como Rebecca Pearson.

Tráiler de 'This Is Us'.

Compromiso por la diversidad

La crítica internacional no ha dudado un solo momento. Su compromiso con la diversidad, ya sea en temas raciales, feministas o de clase se reflejan con total realismo través de sus protagonistas. Una vez más, con una férrea naturalidad que engrandece la producción que ahora llega a Televisión Española.

Asimismo, se ponen sobre la mesa tabúes como el sobrepeso, el alcoholismo o la adopción. Problemas que Kate, Kevin y Randall, en ese orden, deben afrontar a lo largo de sus vidas.

De esta manera, mediante dos líneas temporales, con los protagonistas siendo niños y una vez adultos, y cuatro tramas de vidas cruzadas, con cada uno de los hermanos y los padres Pearson, esta serie que mezcla el drama y la comedia tiene ahora la oportunidad de hacerse un hueco en el público español.