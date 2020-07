Las series y películas españolas que llegan a Amazon Prime para animar el verano

Las producciones españolas están en pleno auge, con series y películas que muestran el talento que hay en nuestro país. En este contexto, las principales plataformas a la carta constantemente están subiendo a su catálogo nuevas historias. Amazon Prime Video no es la excepción y suma a su lista de series y películas a producciones españolas que dieron mucho que hablar. Si nunca las has visto, o si quieres volver a disfrutarlas, aquí te traemos todos los detalles sobre lo (no tan) nuevo que se suma a la plataforma de streaming.

Series

La Que Se Avecina - Temporada 12

La última temporada de una de las series españolas más icónicas de la historia llega a su fin con 16 episodios. Esta comedia, destinada principalmente a un público joven y adulto, caló hondo en la sociedad española, especialmente por la ironía y el humor negro. La mayor parte de sus tramas se desarrollan en la ficticia urbanización Mirador de Montepinar, donde los protagonistas viven y se relacionan entre sí.

Los escritores de la serie confirmaron que están planificando un spin-off, pero aclararon que esta última temporada significa la resolución de la trama que cautivó a millones de españoles. Las 11 temporadas anteriores de “La que se avecina” están disponibles también en Amazon Prime Video.

Fotograma de Todos lo saben.

Películas

Todos lo saben (2018)

Amazon Prime sube a su catálogo de películas uno de los mejores films españoles de los últimos años. Protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y el argentino Ricardo Darín, la trama cuenta la historia de Laura (Cruz), que regresa con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para asistir a una celebración. Lo que iba a ser una breve visita familiar, se verá alterada por una serie de imprevistos que sacudirán por completo la vida de la mujer y de su familia. Todos lo saben fue una película dirigida y escrita por el iraní por Asghar Farhadi recibió varias nominaciones a los Premios Goya.

Litus (2019)

Esta comedia dramática, dirigida por Dani de la Orden, cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúne tres meses después de la muerte de Litus en un accidente automovilístico. Tras esa reunión, convocada por el hermano mayor de Litus, los amigos empiezan a preguntarse si, en realidad, no se trató de un suicidio. A partir de aquí, salen a la luz traumas y secretos del pasado para intentar entender qué fue lo que en realidad sucedió con el joven. El reparto está compuesto por Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra y Marta Lastra, entre otros.

Fotograma de Litus.

Padre no hay más que uno (2019)

El reconocido director Santiago Segura (“Torrente”) dirige y protagoniza esta comedia que se trata de una versión del film argentino “Mamá se fue de viaje” de Ariel Winograd. Javier (Segura) es un hombre que cree que se las sabe todas y que no hace absolutamente nada por su mujer y sus 5 hijos. Todo cambia cuando su esposa se va de viaje y él queda a cargo de los chicos, de entre cuatro y doce años. Una bonita comedia familiar para pasar un buen rato. A fines de 2019, Santiago Segura declaró que “Padre no hay más que uno” tendrá una segunda parte en 2020.

Campeones (2018)

La historia se centra en Marco (Javier Gutiérrez), un entrenador de baloncesto que, tras tener un accidente de tráfico embriagado, tiene que elegir entre pasar 18 meses en prisión o tomar las riendas de un equipo conformado por personas con discapacidad intelectual. De esta forma se hace cargo del Aderes Burjassot. A partir de aquí, la trama se centra en la relación que entabla con sus dirigidos. Campeones, dirigida por Javier Fesser, recibió críticas muy positivas y premios importantes, como el Goya a la mejor película de 2018.

Fotograma de Campeones.

El desentierro (2018)

La repentina aparición de Vera (Jelena Jovanova), una joven de origen albanés, en un pueblo albanés provoca que Jordi (Michel Noher) decida investigar qué pasó con su padre Pau (Leonardo Sbaraglia), quien desapareció 20 años atrás y al que todos dieron por muerto. Recién llegado de Argentina, Jordi asistirá al entierro de un importante Conseller, en donde se reencuentra con su primo Diego (Jan Cornet). La misteriosa Vera le dará algunos indicios a Jordi sobre qué fue lo que ocurrió con su padre, que inicia, junto a Diego, la búsqueda de su padre. Este thriller, de Nacho Ruipérez, es otra excelente opción para ver en Amazon Prime Video.

Antes de la quema (2019)

Esta película de Fernando Colombo narra la vida de Quique (Salva Reina), un simpático bromista que intenta mantener a su familia. El Tuti (Joaquín Núñez), un traficante de drogas, le pide ayuda para robar el depósito más grande de España antes de que sea quemado. El film es un thriller con mucho humor y ha sido galardonado con dos premios (“Premio del Público” y “Mejor Actriz Secundaria” para Maggie Civantos) en el Festival de Málaga.

Antes de la quema.

El mejor verano de tu vida (2019)

Dirigida por Dani de la Orden, esta comedia nos cuenta la vida de Curro (Leo Harlem), un vendedor de robots de cocina al que no le va muy bien. El hombre, en plena crisis matrimonial y económica, hace un viaje especial con su hijo Nico (Alejandro Serrano) de 9 años. La travesía está llena de situaciones y encuentros inesperados, que cambiará la vida de Curro para siempre.

Demonios tus ojos (2017)

Oliver (Julio Perillán) es un joven director de cine español asentado en Los Ángeles que pasa por un gran momento profesional. Una noche, hurgando en Internet, se encuentra con que la protagonista de un video erótico es, ni más ni menos, que su propia hermana Aurora (Ivana Baquero). Al ver esto en la web, el hombre decide volver a Madrid y se instala en casa de su madre por unos días. Interesado por la vida de su hermana, Oliver aprovecha la visita para instalar una cámara oculta en el dormitorio de Aurora para espiarla desde Los Ángeles. La película de Pedro Aguilera se estrenó en el 2017 y, a partir de junio, forma parte del amplio catálogo de Amazon Prime.