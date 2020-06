Las nuevas series de Amazon Prime que no te puedes perder en junio

Afortunadamente, junio es un mes de muchísimas novedades en Amazon Prime Vídeo, especialmente en lo que hace a series. La plataforma apuesta por generar cada vez más contenido propio y de calidad. Y los resultados, la verdad, son más que satisfactorios. Pero Amazon no solo estrena nuevas producciones, sino que agrega a su catálogo series históricas y muy populares, como Lost (Perdidos) y Dexter. Hay, en definitiva, opciones para todos los gustos, por lo que vale la pena echar un vistazo a las principales ofertas que encontramos en la plataforma

'El Presidente'

En el 2015, la irrupción de autoridades suizas en un hotel de Zúrich para detener a una serie de personas relacionadas a la FIFA conmocionó al planeta fútbol. Los entresijos de este escándalo están reflejados en El Presidente, serie chilena producida por Amazon.

El protagonista de la historia es Sergio Jadue (Andrés Parra), presidente de un pequeño club de Chile, que llega a ser presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la máxima entidad del fútbol chileno. Este ascenso meteórico fue posible gracias a la ayuda de Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años (1979-2014). Jadue se convirtió en una figura clave en una conspiración de soborno de más de 150 millones de dólares a manos de Grondona.

Fotograma de El presidente.

El Presidente ha levantado mucha polémica en gran parte del mundo, pero lo cierto es que es una muy buena producción, rodada en varias ciudades de Chile, Buenos Aires y Nueva York. La serie consta de 8 episodios y, además de Andrés Parra, cuenta con Karla Souza y Paulina Gaitán como protagonistas.

'Futbolistas por el mundo'

Esta miniserie documental no tiene nada que ver con la corrupción de la FIFA, sino que cuenta la vida de cuatro destacados futbolistas españoles. Hablamos de Xavi Hernández, Javi Martínez, Juan Mata y David Villa, quienes juegan fuera del territorio español. Todos ellos han sido parte de la generación más importante de la historia del fútbol español, que incluyó la obtención de dos Eurocopas (2008 y 2012) y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Son cuatro capítulos de 35 minutos cada uno, en donde escucharemos a los cuatro hablar de fútbol, pero también de sus realidades fuera de España.

'Desaparecidos'

Esta es una de las historias más dramáticas que estrena Amazon en junio. Es una producción española, que consta de 13 episodios y que saldrá al aire el próximo 19 de junio. La ficción sigue los pasos de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de la policía que sufrió la desaparición de un ser querido.

A partir de este hecho, se suma al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, liderado por Santiago Abad (Juan Echanove). Allí trabajará codo a codo con otros policías y va a colaborar, además, con una mujer que fundó una ONG tras la desaparición de un familiar. Desaparecidos está guionizada por Curro Royo y Miguel Ángel Fernández y estará disponible en Amazon a partir del próximo 19 de junio.

Fotograma de The Terror

'The Terror'

La segunda temporada de The Terror ha llegado a Amazon Prime Video este mes después de las grandes críticas que recibió en su estreno. Su primera entrega ya recibió críticas muy positivas, razón por la cual fue rápidamente renovada para una segunda parte. The Terror destaca por tomar un hecho histórico en particular y desarrollar una historia de suspenso escalofriante, perfecta para los amantes del género.

En la primera temporada, la trama giró en torno a 'La expedición Franklin', un fallido viaje de exploración británica en el Ártico a mediados del Siglo XIX. Estos 10 episodios estuvieron protagonizados por Jared Harris (Mad Men, Chernobyl) y Tobias Menzies (Game of Thrones).

En esta ocasión, la historia se sitúa en el ataque a Pearl Harbor, en el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial y hay un recambio lógico del elenco, ya que el contexto de esta segunda parte es totalmente diferente (casi 100 años después). La nueva temporada de The Terror está protagonizada por Derek Mio, Kiki Sukezane y Cristina Rodlo y es una excelente opción para los amantes del terror y suspenso.

Fotograma de Perdidos.

'Perdidos'

Amazon no solo nos ofrece series estreno, sino que también suma a su catálogo algunas historias conocidas, premiadas y muy populares. Una de ellas es Perdidos, cuyas 6 temporadas, con un total de 121 episodios, ya se encuentran disponibles en la plataforma.

El vuelo 815 de Oceanic Airlines se estrella en una isla desierta y los sobrevivientes harán todo lo posible por vivir. La historia cuenta las vivencias del grupo tras esta traumática experiencia e incluye flashbacks para que el espectador conozca en profundidad a cada uno de los personajes.

Es una de las series más aclamadas de toda la historia, cosechando millones de fanáticos en todo el mundo. El pasado 23 de mayo se cumplieron 10 años del final -para muchos polémico- y toda la historia ya se encuentra disponible en Amazon.

'Dexter'

Dexter Morgan (Michael C. Hall) es un médico forense especializado en el análisis de las salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami. Además de ser un profesional sumamente capacitado, aparenta ser un gran ser humano. Buen novio, divertido, hermano confidente y una persona que ama lo que hace. Pero por las noches es un asesino en serie, frío y calculador, que busca hacer justicia por mano propia con los criminales que andan sueltos por las calles de Miami.

El personaje es uno de los más complejos de los últimos años. De hecho, Hall obtuvo un Globo de Oro por su excelente actuación. La primera temporada está basada en la novela “Darkly dreaming Dexter”, de Jeff Lindsay, pero luego la historia siguió su curso independiente del libro que la inspiró. Es una serie perfecta para aquellos a los que nos gustan los personajes con una moral ambigua y el suspenso. Las 8 temporadas de “Dexter”, 96 episodios en total, desde junio ya están disponibles en Amazon Prime Video.