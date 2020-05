La serie más adictiva de Netflix de los últimos años: recomendación durante el encierro, día 53

Hay series a las que uno se engancha desde el primer capítulo. Esas que quieres devorar de una sentada, de un atracón. Series como The sinner, que se puede ver en Netflix y que es una de las ficciones más adictivas que se pueden ver en la plataforma. Está llena de giros, de trampas al espectador, pero uno entra y se las come todas porque no busca otra cosa que dejarse engañar.

La serie es, realmente, de la cadena americana USA Network, pero desde Netflix la convirtieron en un fenómeno mundial como hicieron con You. Lo más adictivo de la serie es que siempre el protagonista comete un crimen. No debemos descubrir si es o no inocente, sino por qué ha ocurrido. En la primera temporada vemos a Jessica Biel como protagonista. Una joven con la vida hecha que sin saber por qué pierde la cabeza y asesina a un joven en un lago. El espectador se queda loco, no espera que una serie empiece así, y comienzan los juegos y giros que la convierten en una adicción.

Biel se quedó como productora de la serie, y en su segunda temporada se volvió un poco más enfermiza y presenta el caso de un niño que mata a sus padres. Otro comienzo de infarto. ¿Qué prepararán para la tercera temporada? No lo sabemos todavía, pero seguro que es otro caso para volvernos adictos.