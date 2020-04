Una de las obras maestras de HBO que hay que ver en algún momento de tu vida

El confinamiento es un buen momento para saldar deudas audiovisuales. Esa película que siempre se resistía, o esa serie que nunca encontrabas la ocasión adecuada. A mí me ha pasado con The wire, la obra maestra de David Simon que siempre me daba pereza. Esta cuarentena me he puesto con ella y ya estoy a punto de terminar la cuarta temporada. Todo lo que dicen de ella es cierto, es una absoluta maravilla.

La serie, que se puede ver en HBO, es el retrato poliédrico y desde distintos puntos de vista de la ciudad de Baltimore, una de las más abandonadas de EEUU y con una de las tasas de criminalidad más alta. Las drogas, la educación, la política... todo se mezcla en una espiral de drogas, violencia y corrupción. Su mirada es pesimista, con esos niños que trapichean desde que tienen diez años hasta una policía que no quiere actuar.

Sí, también es cierto que los dos primeros episodios cuestan, la marca de la casa de David Simon, pero si uno le da una oportunidad se verá sumergido en una obra maestra en forma de serie que hay que ver en algún momento de tu vida. No os la podéis perder.

La recomendación del día para la cuarentena: The Wire Carmen Suárez