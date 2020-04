La serie de Netflix que nunca falla y que no tiene capítulo malo: recomendación del día 40

Mientras veía a las infantas leer El Quijote y dirigirse a los niños españoles me acordé de The Crown. Qué capítulo tan bueno hubiera escrito Peter Morgan con este hecho. La preparación, las rencillas, los problemas y la resolución. Siempre creo que nuestra monarquía tiene material para hacer un serión, pero hace falta talento como el de la serie de Netflix.

Es la joya de la corona de la plataforma, y lo es porque es brillante. No tienen ni un sólo capítulo malo. Los hay de aplaudir, muy buenos y buenos. Pero ninguno sobra, ninguno es flojo. Menudo nivel tiene todo, desde los guiones a la dirección, pasando por los actores y ese nivel de producción de otro mundo.

No es una serie desconocida para el gran público, de hecho es de las más exitosas, pero es una de esas que no importa volver a ver para quedarse otra vez con la boca abierta y pensar en lo que viene, con Margaret Thatcher y Diana de Gales como secundarias de lujo. Qué ganas de que vuelva The Crown, pero mientras me veré todas las temporadas anteriores.

La recomendación del día: The Crown Carmen Suárez