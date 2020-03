Candela Peña sigue "castigada" en el paraíso: así es el increíble regreso de 'Hierro'

Aproximadamente a 1.500 kilómetros de la Península Ibérica y bajo un interminable mar de nubes se encuentra la isla de El Hierro. Es la más alejada y probablemente una de las más desconocidas. Con tan solo 10.000 habitantes en una superficie de 268,7 km², se convierte en un entorno geográfico perfecto para una de las series mas vistas de Movistar+.

Para la primera temporada habían barajado diferentes lugares para una nueva producción con tintes de thriller. Buscaban una zona aislada, con poca población y desconocida para una gran mayoría. Tras pensar en las Bardenas Reales o en Finisterre, la isla canaria cobró peso. Terreno volcánico, vegetación milenaria y paisajes sublimes sin interrupción son uno de los motivos por los que la nueva temporada de Hierro no cambia su localización. Sus creadores lo tienen claro. Hay mucho que mostrar todavía. Es por ello que desde principios de febrero hasta mayo no pararán de rodar la segunda temporada de Hierro.

Hasta la calima, que ha obligado a posponer la grabación de ciertas escenas, no es un impedimento severo para Candela Peña, Darío Grandinetti y todo el equipo de Movistar. Esta vez, el productor ejecutivo de Portocabo Alfonso Blanco, mejor conocido como Fosco, explica que para la nueva trama han buscado "tipos de crímenes que tenían sentido en una isla como el Hierro" para no perder la verosimilitud y caer en la fantasía o la ficción.

Fotograma de 'Hierro'.

Aparte de la continuación de la narrativa de la primera temporada, donde apenas se conoce el pasado de Candela Montes y por qué sigue castigada laboralmente en la isla, la jueza se implica, como siempre de manera muy personal, en un caso judicial sobre la custodia de dos niñas. A raíz de este suceso la serie tratará de emular el éxito de la pasada edición, donde consiguieron un notable reconocimiento en los Premios Ondas, Premios Iris y Premios Feroz.

Asimismo, a esta prometedora temporada se suman nombres como Matías Varela, conocido por aparecer en Narcos, o la actriz canaria Aroa Hafez, la ex esposa en la ficción de Varela con quien mantiene el litigio por la custodia de las hijas de ambos.

¿Terremoto Candela?

Si alguien ha conseguido dotar de carisma a la serie de Hierro, esa ha sido sin duda alguna Candela Peña. En un principio, tal y como declara en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, el papel de Candela Montes no estaba pensado para ella. En primera instancia estaba previsto una actriz más joven y con un vestuario mucho más recatado. "Me gustaba hacer de una mujer que no estuviera masculinizada. No intentar embellecer o tapar lo que es una mujer. La jueza Montes es una señora con sus tacones, su pechuga… No quería hacer una jueza de traje y chaqueta", explica a este periódico.

Y es que la actriz, toda un "terremoto" como dicen sus compañeros de trabajo, tiene una vinculación directa en cuanto al carácter con el papel que interpreta. Es una mujer que tiene opinión propia y eso a la gente no le gusta. "No tiene un concepto de bienquedismo social. En eso nos parecemos. Yo prefiero que alguien piense que le parezco un horror antes que intentar quedar bien con esa persona para modificar su pensamiento sobre mí", comenta.

De esta manera, también comparte con EL ESPAÑOL que debido a su carácter no siempre confían en ella para trabajar. "No me llaman para trabajar. Si no te llaman es que no te deben querer. Ha habido proyectos que sí que sé que estoy en las ternas y al final no".

Gracias a Movistar+, Candela Peña repite como protagonista en una de las series españolas más importantes del último año. A su vez, Peña ha devuelto a la producción rodada en El Hierro la confianza con un espléndido trabajo que ha supuesto la renovación de la serie.