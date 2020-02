Sexo, drogas y un poder insaciable que solo una mujer puede detener: así es lo nuevo de Elena Anaya

Dice un mítico refrán que al poder le ocurre como al nogal: no deja crecer nada bajo su sombra. Cuando las grandes élites fluctúan, se relacionan, o disputan entre sí, lo más sombrío y cruel del ser humano sale a la luz. Esto es lo que ofrece MotherFatherSon, la nueva serie de la BBC que llega a España de la mano de Starzplay este jueves 13 de febrero.

La producción británica muestra la historia de Max, quien posee uno de los imperios mediáticos más influyentes del mundo. Su negocio es lo que actualmente más codician las empresas: la información y el control de la información. Esta versión que encuentra paralelismo con el magnate Rupert Murdoch, la protagoniza nada más y nada menos que Richard Gere, quien pese a no estar demasiado familiarizado con el formato de las series actuales se ajusta a la perfección a un papel mucho más serio de lo que nos tiene acostumbrados.

Y lo hace, precisamente, con un toque español. No porque el creador Tom Rob Smith haya decidido ambientar México en la ciudad de Sevilla, sino porque Elena Anaya es la elegida para interpretar a la joven esposa de Max, Sofía. "El guion es como una novela de Shakespeare. Es un drama familiar de una profundidad y actualidad que mezcla la política, los medios, el poder y el miedo", explica la actriz española a EL ESPAÑOL. Asimismo, el sexo, las drogas y el exceso se exponen mediante el personaje de Caden, hijo de Max y su primera esposa.

La intimidación maternal

La ganadora del Goya a mejor actriz por La piel que habito explica a este periódico que su intención era dar vida a un personaje secundario o que no apareciera tanto a lo largo de la historia. "Es una mujer que ha dejado atrás también un pasado. Se vino a vivir a Europa bastante joven. Allí conoce a Max y juntos hacen frente a la oscuridad absoluta. Relucen. Vuelve a absorber esa luz. Mi personaje es la única a la que Max teme", considera Anaya.

Sin embargo, tal y como comenta la actriz, pese a no tener un rol principal, es un pilar fundamental para mantener el control de un poder que parece desestabilizar a cualquiera. "Ella traza una línea que Max no puede atravesar", analiza Anaya sobre su propio personaje. De hecho, obliga a su marido a comprometerse con su futuro hijo y no dejar que su trabajo se entrometa en la vida personal del matrimonio.

En definitiva, aunque la serie pueda pecar de un ritmo excesivamente lento en ciertos tramos a lo largo de los 8 capítulos, MotherFatherSon apunta a convertirse en todo un thriller político que cautivará a todos, según afirma Elena Anaya a este periódico. "Me parecía de una frescura y una profundidad y conocimiento del ser humano que solo Shakespeare ha tenido", insiste.