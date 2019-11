8 de 13

¿Cuál es la gran ventaja de estar muerto? No es librarte de tu jefe, ni de tu ex. Ni siquiera borrar tu historial delictivo. Lo mejor de estar muerto es la libertad que te da. La libertad de poder combatir la injusticia y el mal que acechan en el mundo sin que nada ni nadie pueda detenerte o decirte "no". "6 en la sombra" presenta un nuevo tipo de héroe de acción.