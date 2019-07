El miedo de Cameron Boyce a la fama, la estrella de Disney fallecida a los 20 años

El pasado sábado, el mundo de la televisión despertaba con una terrible noticia. El actor estadounidense Cameron Boyce, conocido por la película Los Descendientes y por aparecer en diversas series de Disney Channel, fallecía a los 20 años mientras dormía.

Fue la propia familia quien confirmó los hechos en la cadena ABC: "Con un profundo pesar informamos de que esta mañana perdimos a Cameron", decía el comunicado. En cuanto a la causa de la muerte, el portavoz de la familia agregaba que "murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado. El mundo está ahora, sin duda, sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron".

Boyce nació en California el 28 de mayo de 1999 y desde muy temprana edad comenzó a interesarse por la interpretación y el baile. Aparte de aparecer en producciones como Jessie o Buena suerte Charlie, otra de sus pasiones era el baile. Es por ello que el joven Boyce también fue protagonista en algunos videoclips. El cantante Hozier le brindó la oportunidad de participar en el vídeo de su canción Almost, en el que aparece bailando con una mujer. Asimismo, el actor baila breakdance en el tema musical de Ice Cube Yall Know How I Am.

En 2008, a los nueve años, Boyce debutó en la película Reflejos, y dos más tarde apareció en Niños grandes, de Adam Sandler, en la que daba vida a uno de sus hijos. Pero esa fama tan precoz, terminó por pasarle factura: "Durante un año de mi vida, si nada me obligaba a salir de casa no lo hacía”, aseguró en una entrevista con Vice. “Fue una mala manera de gestionar la fama, pero produce un sentimiento de miedo sentir que todo el mundo te mira todo el rato”.

Su trágico fallecimiento ha ocurrido un mes antes del estreno de la tercera parte de Los Descendientes, la cual tenía previsto estrenarse el 2 de agosto de 2019. Por otra parte, era un integrante clave del rodaje de la serie Mrs. Fletcher, la cual tampoco ha visto la luz todavía.

Querido por todos

Su padre, a quien tenía en alta estima y era frecuente verle en las redes sociales de Boyce, le ha dedicado unas palabras en su cuenta personal de Twitter: "Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No os lo puedo agradecer lo suficiente".

Aparte del entorno familiar, el actor californiano era muy querido entre sus compañeros. Debbie Ryan, compañera de reparto en la serie de Disney Channel Jessie, ha publicado un vídeo de Cameron hablando de cómo se deberían "utilizar las redes sociales para hacer del mundo un lugar mejor". Y es que tanto Twitter como Instagram se han volcado con el joven fallecido y le han dedicado miles de mensajes hasta el punto de convertirse en trending topic mundial.

Fotograma de 'Jessie' en la que aparece Cameron Boyce.

Por su parte, Skai Jackson, compañera de oficio y amiga personal, ha publicado varias fotografías en las que aparecía con Boyce y ha declarado que su corazón estará "siempre roto". El actor conocido por comedias románticas Adam Sandler también ha querido enviar sus condolencias a la familia y amigos.

Cameron Boyce falleció el pasado lunes y el último rastro que dejó sobre él fue una publicación en Instagram de hace apenas dos días en la que aparece de perfil con una bandana sobre la frente. Allí, amigos y seguidores se han despedido por última vez del joven actor.