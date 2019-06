Terelu Campos: “Fui muy Paquita Salas cuando trabajaba con Hermida”

Si no sales en Paquita Salas no eres nadie. La serie sobre una representante de actores caída en desgracia se convirtió hace tres años en un fenómeno en internet. Tanto que Netflix la compró y la convirtió en uno de sus productos estrella en nuestro país. Los Javis se reían de la industria y crearon un personaje que ya es historia de la televisión, gracias a su desparpajo y a un imponente Brays Efe que le da vida dejándose la piel.

Ahora todo el mundo quiere salir en la serie. Los famosos que han pasado ya por sus capítulos van desde Paz Vega a Ana Obregón, pero ninguno ha dado tanto que hablar como el de Terelu Campos, cuya aparición sorpresa cerraba la segunda temporada y que ahora se ha convertido en la némesis de Paquita en esta tercera tanda de episodios que se estrena este viernes.

Terelu Campos se muestra pletórica y contenta con haber podido estar en Paquita Salas. Confiesa que al principio sintió vértigo, porque “yo no soy actriz”, así que prefirió dejarse llevar. “Ellos confiaron en mí y yo tenía la obligación de confiar en mí misma, así que me dejaba dirigir. Yo les decía ‘esto me lo he aprendido así’, y ellos decían ‘fenomenal, fenomenal’. Lo mas difícil es que de pronto ellos decían ‘vamos a repetir y tu síguenos’, y empiezan a preguntarte cosas, y tu tienes que seguir el hilo como personaje. Eso es un aprendizaje y una delicia, es una superación. Yo soy muy tímida, muy pudorosa, y tuve que decir ‘olvídate del miedo y del pudor y tira p’alante’”, cuenta Terelu a un grupo de periodistas.

Terelu Campos en la nueva temporada de Paquita Salas JALEOS

No descarta hacer algún papel más si se lo ofrecen porque ella nunca dice que no. “Me enseñaron que cuando uno tiene la oportunidad de aprender debe aprovecharlo, y si alguien piensa, conocedor del medio, que puedes hacerlo, sería muy feo que yo dijera que no. Sería maravilloso descubrir que soy capaz de otras cosas y aprender. Si no la vida sería muy aburrida, hacer siempre lo mismo es aburrido”, añade.

Terelu Campos lleva décadas ya en la televisión. Tiempo suficiente para haberse cruzado con muchos personajes como Paquita Salas. “A mí me hubiera gustado conocer a más Paquitas, porque la defensa que hace ella de la persona en la que cree es algo halagador. Y yo me he encontrado con buenos representantes, algunos son amigos, pero nadie se ha partido la boca como lo hace Paquita. Probablemente, en este momento de mi vida, quien puede ser eso es mi hermana Carmen. Yo creo que he podido ser muy Paquita Salas en mi época de Hermida. Yo he cuidado mucho a mis compañeras. Estaba Concha Galán, Irma, Nieves… he sido muy de que lo tuvieran todo: el vestido, quien la iba a maquillar... pero me ha gustado mucho hacerlo. Creo que he sido generosa y disfruto con eso, con que estén a gusto”, explica preguntada por EL ESPAÑOL.

A mí me hubiera gustado conocer a más Paquitas, porque la defensa que hace ella de la persona en la que cree es algo halagador

Participar en la serie es “el mayor regalo de este año”, y se la ve pletórica por “la satisfacción de participar en un proyecto como este de la mano de los Javis”, tanto que hasta su hija le ha pedido que le diga a los directores que si puede salir en un cameo en próximas temporadas. Y eso que su papel no es el más agradable. Terelu es Bárbara Valiente, una diseñadora de moda con malas formas que recuerda a El diablo viste de Prada: “Sacar la mala leche siempre es terapéutico, para cualquiera. Yo siempre digo que todos tenemos dentro un pequeño diablo al que tenemos controlado, porque si no sería difícil la convivencia, pero que cuando lo sueltas… yo me iba a casa despué del rodaje que ni con un orfidal ni nada, dormía mejor que nunca. Me levantaba más temprano que nunca, pero muy descansada”.

La presencia de Paquita es tal, que hasta en la boda de Belén Esteban se coló. Primero por las promociones que hicieron en las que el personaje aseguraba que iba a ir al evento, y después porque María Patiño la lió al creer que la había visto en la fiesta. Un error que Terelu confirma y hasta confiesa quién era la persona a la que confundió con Paquita, “la gestora de Belén, Begoña”. Quien sabe si ella será el próximo cameo de la serie, porque como dice Terelu, “hoy en día si no sales en Paquita Salas no eres nadie”.