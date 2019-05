Sánchez es Sansa; Casado, Cersei; Rivera, Jaime.... El 'Juego de Tronos' de la política española

Juego de Tronos es sin lugar a dudas la serie del momento y eso no hay quien lo rebata. En las redes sociales, los bares, colegios y oficinas de trabajo la gente no para de especular sobre quién se sentara en el trono de hierro.

A solo unos días del final de la producción de HBO, la compañía especializada en investigación online Toluna ha lanzado un estudio de la opinión de los españoles sobre diversos aspectos de Juego de Tronos. ¿A qué estarían dispuestos a renunciar para poder ver el capítulo en directo? ¿Qué líderes políticos se parecen más a los protagonistas de la serie?

"De todos los encuestados, cerca del 62% afirma ser seguidor de la serie, y un 51% la considera mejor serie de la historia por encima de otras grandes como Breaking Bad o Black Mirror", destaca el estudio. En cuanto a las ocho temporadas que tiene la producción, la primera y la tercera son las favoritas. La primera es la más afín a las novelas del escritor George R. R. Martin, mientras que en la tercera ocurre la boda roja —la escena que más ha impactado a los seguidores de la serie—.

Fotograma de la boda roja. Javier Zurro

Tampoco quedan atrás la decapitación de Ned Stark, uno de los momentos más tristes para el público, o la reciente muerte del rey de la Noche a manos de Arya Stark. Pese a que la octava temporada no está siendo como esperaba para muchos, lo cierto es que nadie quiere perderse el desenlace de Juego de Tronos. Según indica el estudio, hay un 29% de españoles que estarían dispuestos a renunciar a ver una final de la Champions League con tal de no perderse el episodio en directo. Mientras tanto, hasta un 20% ha afirmado haber visto al menos un capítulo a escondidas con tal de no esperar a su pareja.

¿Quién se parece a quién?

Aunque se trate de una serie de fantasía, las acciones que toman los diferentes protagonistas, muchos candidatos a heredar el trono de hierro, pueden ser relacionados con la política española. De esta manera, la mayoría de los españoles piensan que Cersei Lannister cuadra con Pablo Casado, mientras que su hermano Jaime sería Albert Rivera. Por su parte, las hermanas Stark representarían a la izquierda política: el 44% vincula a Sansa Stark con Pedro Sánchez y un 39% cree que Arya tiene cierto parecido a Pablo Iglesias.

Otra de las incógnitas es quién será el próximo rey o reina de Poniente. Las apuestas se centran en unos pocos pero realmente existen un sinfín de posibles aspirantes al trono de hierro. Un 31% de los encuestados ve a Jon Nieve (ahora que se conoce su origen Targaryen) como el favorito para hacerse con el trono. Como segunda posición se encuentra Daenerys Targaryen con un 24% del apoyo. La tercera aspirante, para sorpresa de muchos, sería Arya Stark, por delante de su hermana Sansa.

Asimismo, Juego de Tronos deja tras de sí numerosas frases memorables que se ajustan a la tradición de las diferentes casas de Poniente. Desde "el norte no olvida" que pronuncia Arya tras masacrar a la familia Frey hasta "un Lannister siempre paga sus deudas", la serie cuenta con diversas lecciones. Sin embargo, a día de hoy, la frase favorita de los españoles pertenece a la casa Greyjoy, quienes viven en las Islas del Hierro. "Lo que está muerto no puede morir" es la frase mítica que más representa a los españoles.

Los españoles han hablado, pero serán los guionistas y los productores quienes tendrán la última palabra. Daenerys ha reducido a cenizas Desembarco del Rey y su popularidad parece haber llegado a su fin. ¿Qué ocurrirá en el último capítulo de la serie de la década?