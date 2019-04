¿Qué fue de los niños de ‘Farmacia de Guardia’?

Pocas series han calado tanto en la sociedad española como Farmacia de Guardia. La ficción creada por Antonio Mercero tenía todas las claves maestras para convertirse en un fenómeno y para que se siga recordando aunque pasen los años. Quién no reconoce esa sintonía inolvidable, o quién no tiene un amigo que sigue diciendo ‘Para adentro Romerales’, haciendo un homenaje al recién fallecido Cesáreo Estébanez, que creó un personaje emblemático.

Lourdes Cano se convirtió en la matriarca de todos los salones españoles. Una mujer separada, con tres hijos y al frente de una farmacia. Sus problemas eran los de muchos, y Mercero logró una de esas series blancas para todos los públicos que luego se harían tan populares. El éxito de Farmacia de Guardia fue fulgurante, y en su despedida, el 28 de diciembre de 1995 -aunque posteriormente se juntaron para un especial por el 20 aniversario de Antena 3-, se saldó con 11.527.000 espectadores y un 62,8% de share, un dato que la aupó a ser el programa más visto de la televisión en España hasta la final de la primera edición de Operación Triunfo.

La hija mayor de Lourdes y Adolfo era Isabel, que vivía en Canarias pero de vez en cuando aparecía por la Farmacia para ver a su madre y sus hermanos. Muchos no se acuerdan de ella, pero si revisaran un capítulo de la serie de Mercero reconocerían en ella a uno de los rostros populares de la televisión actual: Eva Isanta. La actriz despuntaría años después con otro fenómeno de Antena 3, Aquí no hay quien viva. Es ahora cuando tiene un momento de gloria gracias a La que se avecina, su papel como jurado en Got Talent y también en teatro, donde ha protagonizado con éxito La loca, loca historia de Ben-Hur con la que estuvo en el pasado Festival de Mérida.

Eva Isanta en Farmacia de Guardia.

De todos los hijos Segura-Cano es la que más éxito ha tenido, o al menos a la que más hemos visto, ya que Miguel Ángel Garzón, que daba vida a Kike, el rubio guaperas, no ha dejado el mundo del cine y las series. Aunque no recuerdes haberle visto en nada últimamente seguro que le has oído, ya que triunfa como actor de doblaje. Es el responsable de haber puesto voz a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión reciente, el canalla Barney de ¿Cómo conocí a vuestra madre?, pero no para ya que también ha sido el encargado de doblar a Pantera Negra, el éxito de Marvel, o al personaje de Charlie Hunam en Triple Frontera, el filme de JC Chandor para Netflix. Delante de la pantalla ha sido más difícil verle, y su último registro en la base de datos IMDB está fechado en 2013, cuando participó en la película Aún hay tiempo, que pasó completamente desapercibida.

El siguiente en la línea de sucesión era Guille, el dicharachero y gamberro pelirrojo, que era uno de los muchos contrapuntos cómicos de la serie. El actor que lo interpretaba era Julián González, que fue uno de los rostros más populares de la televisión en España. Su caso es único, ya que ha participado en tres de las series más emblemáticas de la televisión de nuestro país. Comenzó en Farmacia de Guardia, donde le vimos convertirse en adolescente.

Fotograma de La última guardia, el reencuentro por el 20 aniversario de Antena 3.

Cuando esta terminó saltó a Menudo es mi padre, la ficción en la que El Fary se ponía en la piel de un taxista en un barrio humilde, y luego le veríamos como uno de los miembros más fieles de la pandilla de Compañeros. A pesar de encadenar tres proyectos tan importantes no tuvo suerte en el audiovisual. Participó en una especia de secuela de Compañeros que creó su amigo Manuel Feijóo llamada Colegas, pero puso una clínica dental con la que se gana la vida.

La última en llegar fue la pequeña Fanny. Su personaje estaba pensado para aparecer en un sólo capítulo, pero terminó quedándose, ya que Lourdes adoptó a esta niña cuya madre estaba en la cárcel. Alicia Rozas era la actriz que siendo tan pequeña robó el corazón de los espectadores, igual que lo hizo en las dos películas que rodó con José Luis Garci, La herida luminosa y El abuelo, que fue nominada al Oscar a la Mejor película. Posteriormente se la ha visto por varias series, la última el biopic apócrifo de Isabel Pantoja Mi gitana. Ella también estudio logopedia, pero en entrevistas ha confesado que sigue con la ilusión de volver a rodar.