Antonio Banderas y Penélope Cruz, nominados a los premios Emmy

Doble presencia española en los premios Emmy de este año. Los Oscar de la televisión se han acordado de dos de nuestros actores más internacionales, Penélope Cruz y Antonio Banderas. La primera era una de las favoritas por mimetizarse con Donatella Versace en El asesinato de Gianni Veresace, de Ryan Murphy. El segundo cumplía su sueño de interpretar a Picasso y el reto le ha valido una nominación como Mejor actor en una miniserie, mientras que Cruz es candidata en la categoría de Mejor actriz secundaria en una miniserie.

Los rivales de Banderas -que ya optó al Emmy por And starring Pancho Villa as himself- serán Darren Criss, por El asesinato de Gianni Versace; Jeff Daniels, por The Looming Tower; John Legend, por Jesucristo Superstar; Benedict Cumberbatch, por Patrick Melrose y Jess Plemons, por USS Callister -el capítulo de Black Mirror-.

Cruz, por su parte, compite contra su compañera en la serie Judith Light; Letitia Wright por Black Museum; Adina Porter, por American Horror Story: Cult; Merritt Wever, por Godless; y Sara Bareilles, por Jesucristo Superstar.

La favorita, Juego de Tronos, que volvía a la competición tras un año de ausencia, ha demostrado que su última temporada no ha convencido tanto a los académicos, ya que a pesar de arrasar en los apartados técnicos y como serie de drama (y amasar 22 candidaturas), han olvidado a sus dos protagonistas: Kit Harrington y Emilia Clarke.

Sus rivales serán El cuento de la criada (ganadora del año pasado), The Crown, Westworld, Stranger Things, This is us y la última temporada de The americans, una de las joyas de la crítica y que históricamente ha sido olvidada, pero que con su despedida ha convencido y logrado también menciones para sus dos actores protagonistas.

En las categorías de comedia, y ante la ausencia de la vencedora de todas las ediciones anteriores, Veep, el premio se decidirá entre Atlanta, Black-ish, Barry, Glow, Curb your enthusiasm, Sillicon Valley, Unbreakable Kimmy Sxhmidt y The marvelous Mrs. Maisel, ganadora del Globo de Oro y favorita esta ocasión.