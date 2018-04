Margaret Atwood: “Los terroristas del 11S sacaron la idea de 'Star Wars'”.

La segunda temporada de El cuento de la criada está a punto de llegar. La serie de HULU, emitida en España en HBO, se convirtió el año pasado en uno de los fenómenos más importantes de la televisión en todo el mundo, y hasta se llevó el Emmy a la Mejor serie dramática por encima de otros productos como The Crown o Better Call Saul.

El éxito de la serie hizo que se revalorizara la figura de Margaret Atwood, la escritor de la novela original, editada sin éxito muchos años antes, y que tras la emisión se ha convertido en una de las autoras de moda. Su nombre llegó a sonar para los últimos Nobel, aunque todo el mundo la haya conocido tarde y gracias a esta distopía.

Variety ha entrevistado a Atwood y la escritora no tiene pelos en la lengua. Tanto que ha llegado a expresar cuál cree que fue el inspirador del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2011. La escritora cuenta que en el año 2000 hubo una ópera sobre El cuento de la criada que se estrenó en Dinamarca. Comenzaba con imágenes en el escenario de “cosas explotando y una de las cosas que explotaban eran las Torres Gemelas, aunque todavía no había ocurrido”. Para tranquilizar al periodista le deja claro que los terroristas “no sacaron la idea de mi ópera, lo hicieron de Star Wars”.

Ante la revelación Atwood se explica: “¿Recuerdas la primera película? Dos tipos estrellan un avión en medio de algo y explota. La única diferencia es que en Star Wars escapan. Justo después del 11 de septiembre, se contrató a un grupo de guionistas de Hollywood para que dijeran por dónde podía ir la historia. Los escritores de ciencia ficción son muy buenos en esto, anticipando eventos del futuro, no se cumplen todo pero plantean escenarios interesantes”.

Atwood asegura en la entrevista que no se sorprendió por la elección de Donald Trump. “Soy muy vieja para sorprenderme. He visto muchos cambios de régimen en diferentes países. No es el fin del mundo, aunque es muy malo para el medio ambiente”, zanjó la escritora que, en unos meses, volverá a la lista de éxitos gracias a esta segunda temporada de la que no avanza ninguna pista.