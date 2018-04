Tobias Menzies, el actor que convierte en oro cada serie que toca

Hay actores que parece que tienen un don para el éxito. No son estrellas, ni los que más cobran, pero su olfato para escoger los proyectos que triunfan es único. Es el caso del británico Tobias Menzies, que poco a poco se ha hecho un hueco en todas las series que triunfan en las diferentes plataformas. Sin llamar la atención a Menzies se le ha visto en los últimos años en Juego de Tronos, en Outlander y en Catastrophe.

Las dos primeras son, junto a The walking dead y Stranger things, las series con más fans de todas las que se emiten en la actualidad. Y ahí está él, con sus secundarios de peso, demostrando un oficio que le han valido dar un paso adelante y ser protagonista de The terror, una de las grandes apuestas de AMC para esta temporada, y también para sustituir a Matt Smith como el príncipe Felipe en otro pelotazo de Netflix, The Crown, que para la tercera temporada necesitaba nuevos monarcas para salvar el salto temporal que dará la ficción.

Tobias Menzies en Outlander.

En The terror da vida al militar James Fitz-James, que en 1847 participó en la búsqueda del Paso del Noroeste que atravesaría el Ártico. Una vez allí se verán atascados y asediados por un misterioso depredador. Una serie que mezcla la aventura clásica, el suspense y el terror y en el que Menzies se reencuentra con otro actor que ha participado en Juego de Tronos, Ciarán Hinds, en un reparto en el que también se encuentra Jared Harris.

Si les suena el apellido de su personaje no se asusten, ya que James Fitz-James es ascendiente directo de Cayetana Fitz-James, es decir, la duquesa de Alba, aunque esa historia no aparece en The terror, que con su mezcla de géneros intenta ser diferente, y es que “ser original es muy difícil en los tiempos que corren”. “Es interesante, porque desde los últimos años se ha vivido una explosión en la televisión, pero realmente creo que esta serie es algo que se sale de lo habitual y por eso no encaha en una única categoría, eso es uno de sus puntos fuertes. Por ello, además, el público necesita un tiempo para adaptarse a su ritmo narrativo, pero creo que les recompensará”, contaba el actor a EL ESPAÑOL en la presentación de la serie en España, donde se estrenará en próximo 3 de abril en AMC.

Tobias Menzies ha vivido ese auge de la ficción televisiva, y cómo los directores y actores de Hollywood han ido dejando sus prejuicios para saltar a títulos como Big Little Lies o Feud. “Esa frontera que existía se está desvaneciendo. Antes o eras estrella de cine o estrella de televisión, no se mezclaban, y eso ya no es así, ahora hay grandes estrellas de cine que se sienten atraídas por proyectos de televisión, porque les dan mucha cancha para explorar otro tipo de historias, otras narrativas y otros personajes que tienes más tiempo de desarrollar en diez horas que en una película de dos horas. Eso está dando lugar a productos muy buenos, y creo que avanzamos en la buena dirección”, añadía.

Menzies en Juego de Tronos.

The terror se presentó en el pasado Festival de Berlín, mostrando de nuevo la relación de amor y odio que los certámenes de cine sufren con las series y las producciones de plataformas como Netflix, que han sido prohibidas en la próxima edición de Cannes. A Menzies le parece bien que esa frontera sea cada vez más difusa, pero no puede evitar comulgar con opiniones como la de Christopher Nolan, que ataca a Netflix y apuesta por el cine en pantalla grande. “A mí me hace también sentir bien saber que hay cinéfilos como él, amantes de la gran pantalla que mantienen el fuego por el cine vivo. Hace falta gente que defienda el arte del cine como una forma pura separada de la televisión. Está bien combinarlos, pero hay que saber que ver una película en una televisión es una experiencia de visionado muy diferente. El cine es una actividad colectiva, y en la que creo que encuadras el producto de una forma muy diferente, porque no hay distracciones, y si la ves en casa puedes ir a por una taza de té o mirar el móvil, y eso afecta a cómo percibes lo que ves… pero espero que Nolan vea la serie”, matiza riendo el actor.

A pesar de haber sido parte de la serie más mediática de los últimos años, Juego de Tronos, Menzies se siente más involucrado en aquellas producciones que ha vivido desde el principio, como es el caso de Outlander, o esta The terror que espera que tenga el mismo éxito. “Cuando entré en Juego de Tronos ya llevaba unas cuantas temporadas, pero en Outlander llegué en el primer episodio y he visto cómo ha crecido, ha encontrado su público y ha seguido creciendo, y espero que con The terror ocurra lo mismo, aunque soy consciente de que se dirige a un público muy diferente”, dice de esta ficción que también habla de la lucha del hombre con la naturaleza, y del choque étnico de los colonialistas al encontrarse con los esquimales.

Una producción cuidada hasta el más mínimo detalle, un reparto de primera y una historia real pasada por el filtro del género, con la que AMC espera enganchar a los espectadores como ya hiciera con otras de sus producciones, como Breaking Bad o The walking dead.