El plan de Cultura: privatizar la Zarzuela, ¿después el INAEM?

El Teatro de la Zarzuela ha parado contra la desaparición de la zarzuela. Hace unas semanas se filtró la decisión del ministro Íñigo Méndez de Vigo de fusionar este organismo con el Teatro Real, gestionado por una fundación privada con fondos públicos. A falta de la aprobación de un Real Decreto que acabe con la autonomía de la Zarzuela, los trabajadores del INAEM se han levantado con pancartas y barricadas contra un plan de privatización, que recuerda al fracaso sanitario del PP en Valencia: la privatización y rescate del Hospital de Alzira, tras una gestión calamitosa y miles de millones de euros perdidos en el camino.

Este jueves, y hasta el próximo día 11, la calle Jovellanos de Madrid y la puerta del teatro se ha abarrotado de manifestantes (unos 1.500 según la organización), que pararán las funciones del teatro amenazado. Quieren parar la aprobación de la absorción. Quieren detener la desaparición del único teatro en el mundo que se dedica a este género. Quieren salvar a la zarzuela de su extinción, porque aseguran los sindicatos que la dirección del Teatro Real "no está interesada en este producto típicamente español". En los últimos 21 años, sólo dos títulos dedicados al género han pisado el escenario del Real. El último, estaba protagonizado por Plácido Domingo.

El acuerdo de absorción se ha cerrado sin debate ni negociación, a las bravas, como si Mariano Rajoy tuviera todavía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Los trabajadores se han reunido con Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso y diputada de Ciudadanos. Aseguran que les ha mostrado comprensión y complicidad. Es lo que no han encontrado ni en Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura (en caída libre), ni con la directora del INAEM, Montserrat Iglesias, que se ha echado a un lado.

Dejación de responsabilidades

En todos estos días, los responsables del INAEM y de la Secretaría de Estado de Cultura han preferido desaparecer y dar por cerrado, sin explicaciones, la decisión que han tomado sin comunicarlo oficialmente, ni siquiera en el Congreso de los Diputados. Los sindicatos aseguran que la directora no ha querido reunirse con ellos, porque dice que no es una decisión suya. Por eso Montserrat Iglesias no se va a posicionar a favor o en contra, porque alega que es una idea y un proyecto de la pareja Méndez de Vigo-Gregorio Marañón (presidente del Teatro Real).

Pancartas a las puertas del Teatro de la Zarzuela.

El secretario de Estado de Cultura, en reuniones a puerta cerrada con los sindicatos, asegura que han tomado esta decisión porque “el INAEM no es capaz de incentivar y promover la Zarzuela”. Tampoco “en los nuevos mundos digitales”. Esta excusa puede valer para cualquiera de los centros teatrales adscritos al INAEM (Teatro de la Comedia, Auditorio Nacional, Teatro María Guerrero y Teatro Valle-Inclán), advierten las mismas fuentes consultadas. De hecho, los paros de la Zarzuela también se extienden al resto del INAEM. “Fernando Benzo no ha llamado para acordar una solución”.

En peligro de extinción

“Tendríamos que defender nuestra cultura, al margen de los intereses partidistas. Con esta absorción, la zarzuela va a morir. El Teatro Real no tiene ningún interés en el género. Esto es un ataque contra el único teatro del mundo que se dedica a un género propiamente español”, cuenta uno de los componentes del coro de la Zarzuela. Se da la circunstancia que este teatro sí tiene coro propio, no así el Teatro Real. De los 164 trabajadores que votaron para decidir los paros, 149 lo hicieron a favor. “El Teatro de la Zarzuela ha lanzado un órdago al INAEM”. Lo cierto es que bajo la dirección de Luis Olmos, hace 14 años, la Zarzuela tenía 120 funciones y ahora no pasa de 40. “Los trabajadores podemos hacer hasta 250”.

Montserrat Iglesias dice que no quiere hablar con los trabajadores, porque la idea no es de ella. Ellos creen que sí, pero que prefiere ponerse de lado para que no la salpique. Muchos piensan que ya está planificando su salida del INAEM, para dirigir una fundación amiga en Toledo como premio por sus labores en esta operación.

A puerta cerrada, Iglesias se declara víctima y no muñidora de este plan, a pesar de tener un estrecho contacto con el presidente de la Fundación del Teatro Real. De hecho, la directora del INAEM es la única superviviente del equipo de José María Lassalle, anterior secretario de Estado de Cultura, al que Benzo nunca ha tragado. La mano de Marañón en esta prórroga adicional es evidente, dada su férrea defensa del proyecto: “No se trata de crecer por crecer, sino de valorar las inmensas posibilidades artísticas que comporta disponer de dos escenarios y de contribuir desde esta fortaleza a la proyección nacional e internacional del género de la zarzuela”.

Marañón ha asegurado que hablar de “privatización” es hacer “posverdad” y que ni se va a privatizar la Zarzuela ni peligran los derechos de sus trabajadores. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico explican que la absorción dejaría a la organización de la fundación privada con un doble presupuesto muy suculento: los 9,5 millones de euros del Real por un lado y los 15 millones de euros de la Zarzuela (dato facilitado por los sindicatos) por otro. Y ganarían una segunda sala, en la que el género de la zarzuela quedaría reducida a su mínima expresión.

Labor de Montserrat Iglesias al frente del INAEM se ha distinguido por la ausencia de proyecto. Han sido tres años en blanco, salvo por el nombramiento de Daniel Bianco, precisamente, al frente de la Zarzuela. “No se ha implicado en la gestión del organismo en ningún momento. Ha dejado morir la Zarzuela”, ha asegurado el representante sindical, Javier Figueroa, a este periódico. Advierte que esta operación es un “traspaso del inmueble” (de titularidad pública) al control de una fundación privada y que “tras la privatización de la Zarzuela llegará la del INAEM”.

Nada más llegar al INAEM, Iglesias ya aportó su grano de escándalo. Trató de colar a su amigo Juan Bravo (ex subsecretario de Justicia con Alberto Ruiz-Galardón) para que asumiera la dirección de la Secretaría General, un cargo que le habría responsabilizado de la gestión económica de la unidad con más presupuesto de Cultura (153 millones de euros). Pero ese puesto está reservado para los funcionarios del cuerpo superior del Estado y Bravo sólo es funcionario del cuerpo técnico de Madrid. Tras intentarlo, y con el revuelo que armó, asumió su fracaso.

A pesar de que los trabajadores de la Zarzuela, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, consideran que Iglesias les ha abandonado, los sindicatos no han pedido su dimisión porque “no la consideramos interlocutora válida”. Muchos se preguntan si alguna vez lo fue. “Montserrat Iglesias nos ha traicionado a los trabajadores de la Zarzuela. Nos ha dejado desasistidos”, cuenta uno de los organizadores de las protestas a este periódico. “Debería haber asumido sus responsabilidades y defendido el carácter público de este teatro. Si no está a favor, que se vaya”.