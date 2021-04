'Nomadland' triunfa en los premios Oscar y Chloé Zhao hace historia

Muy mal se tenía que dar en los Oscar para que no se hiciera historia esta noche. Las nominaciones ya habían dejado claro que los tiempos han cambiado. Que aquellas galas del Oscar so white son cosa del pasado y que los esfuerzos de la Academia por ser más variada e inclusiva han dado resultados. Se tenían que confabular los astros para que el listado de ganadores no reflejara esa misma sensación. No fue así, y esta edición pasará a la historia por muchas razones, entre ellas porque por segunda vez una mujer ganaba el premio a la Mejor dirección. Se trata de Chloé Zhao, la gran favorita, y que también se llevó el premio gordo de la noche, el de Mejor película para Nomadland.

Era la gran favorita. Lo es desde que pasó por el Festival de Venecia, donde se llevó el León de Oro. En un año donde todos los títulos destinados a competir por premiso huyeron por el coronavirus, la película de Zhao se atrevió a seguir adelante, y fue compensada por ello. Desde aquel septiembre que parece que ocurrió hace lustros, Nomadland ha arrasado completando una carrera casi perfecta que ha culminado con su Oscar a la Mejor película, un premio que recae de manera justa en la gran impulsora de este proyecto, Frances McDormand, que también logró el Oscar a la Mejor actriz. Es el tercero como protagonista y amenaza el récord de Katherine Hepburn, que con cuatro es la intérprete más laureada de la historia.

La gala fue demasiado larga, seria y aburrida, lejos del espectáculo cinematográfico que nos prometió Soderbergh, que sí que se arriesgó en el orden de los premios. Dio el Oscar al Mejor director al comienzo de la gala y cambió el orden para dar el de película en antepenúltimo lugar en vez de al final como siempre se había hecho. Un cambio histórico que sacudió la ceremonia. El premio a Zhao, que también es la primera mujer de origen asiático en ganar el Oscar a la Mejor dirección, no fue el único que pasará a los libros, ya que en las categorías de interpretación también se lograron hitos.

'Nomadland', triunfa en la noche de los Oscar con mejor película, dirección y actriz

Anthony Hopkins se convirtió en la persona más mayor en lograr el premio de interpretación masculina. Lo hizo por su trabajo en El padre, una de las mejores vistas en años. Un trabajo al alcance de muy pocos actores. El intérprete no era el favorito, pero finalmente conmovió a los académicos y venció a Chadwick Boseman, que por La madre del blues optaba al premio de forma póstuma. La película de Florian Zeller también se llevó el Oscar al Mejor guion adaptado. Zeller ha trasladado al cine su propia obra de teatro, y ya prepara la siguiente de una trilogía que completarán El hijo y La madre.

Yuh-Jung Youn ganó el Oscar a la Mejor actriz de reparto, lo que la coloca como la segunda intérprete asiática en conseguirlo. La primera fue la japonesa Miyoshi Umeki por Sayonara, hace más de 60 años. La actriz de Minari tiene uno de esos personajes que roban corazones, y los robó también con su discurso, emotivo y divertido. Uno de los mejores de la ceremonia. Se acordó de Glenn Close, la gran perdedora que suma una nueva derrota a su colección, y bromeó con Brad Pitt, que le entregó la estatuilla. Fue la única mención para el filme de Lee Isaac Chung.

Aunque los premios subrayaron esa diversidad de la Academia, finalmente sólo hubo un actor negro entre los premiados. Fue Daniel Kaluuya, gran favorito por su increíble interpretación de Fred Hampton, el líder de los panteras negras en Judas y el mesías negro, película que logró también el Oscar a la Mejor canción.

Brad Pitt posa con Yuh-Jung Youn, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Minari'. Reuters

La gran perdedora de la noche fue Netflix, de nuevo ninguneada por los Oscar. El juicio de los 7 de Chicago, que muchos vieron como posible alternativa a Nomadland, se fue de vacío, y sus otras dos apuestas se conformaron con premios técnicos: dos para Mank (fotografía y diseño de producción) y dos para La madre del blues, vestuario y maquillaje que fue para un español, Sergio López-Rivera.

Quienes no pudieron llevarse ese trocito de Oscar a España fueron las productoras de El agente topo, el documental chileno que perdió frente a Lo que el pulpo me enseñó -Netflix se lleva otra vez el Oscar en esta categoría que parece su compensación. Como película internacional no hubo sorpresa y Otra ronda logró el premio que recogió un Thomas Vinterberg que puso a todos un nudo en la garganta al contar el proceso de creación del filme, que coincidió con el fallecimiento de su hija a la que dedicó el galardón.

Supo a poco el Oscar al Mejor guion original para Una joven prometedora. El debut de Emerald Fennell merecía más, especialmente su protagonista, una increíble Carey Mulligan a la que la Academia siempre olvida. Una actriz que debería llevar un carro de nominaciones y que optaba al galardón por segunda vez.

Daniel Kaluuya, mejor actor secundario por la película 'Judas y el mesías negro'. Reuters

Un buen puñado de títulos se fueron a casa con dos Oscar, porque Sound of metal ganó dos de los seis a los que optaba: Mejor sonido y Mejor montaje. Merecidos y un justo reconocimiento para la película más indie de las ocho nominadas. Quien se llevó dos también fue Soul, la joya animada de Pixar que consiguió el enésimo Oscar a la Mejor película de animación para el estudio y el de Mejor banda sonora para la excelente creación de Trent Reznor, Atticus Ross y Jean Baptiste.

Una gala que pasará a la historia por sus premios, por lo que dice del futuro de la Academia, y porque se presentó ante los espectadores de todo el mundo como un punto de inflexión, como el regreso a esa nueva normalidad que tanto tiempo nos llevan vendiendo. Sin mascarillas, de forma presencial y subrayando la importancia de las salas, los Oscar cerraron su año más complicado.

Todos los premiados

Película

'Nomadland'

'El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7)'

'Minari'

'Una joven prometedora'

‘Mank'

'Sound of Metal'

‘El padre (The Father)'

‘Judas y el mesías negro'

Actriz

Carey Mulligan por 'Una joven prometedora'

Frances McDormand por 'Nomadland'

Viola Davis por 'La madre del blues'

Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holliday'

Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman)'

Actor

Chadwick Boseman por 'La madre del blues'

Anthony Hopkins por 'El padre'

Riz Ahmed por 'Sound of Metal'

Steven Yeun por 'Minari'

Gary Oldman por 'Mank'

Guion adaptado

‘Borat’

'Nomadland'

'Una noche en Miami...'

'El padre'

'Tigre blanco (The White Tiger)'

Guion original

'El juicio de los 7 de Chicago'

'Una joven prometedora'

'Minari'

'Sound of Metal'

‘Judas y el mesías negro'

Película internacional

'Otra ronda'

'Better days'

'Collective'

'The man who sold his skin'

'Quo vadis, aida?'

Actor secundario

Daniel Kaluuya por ‘Judas y el mesías negro'

Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Leslie Odom Jr. por 'Una noche en Miami...'

Paul Raci por 'Sound of Metal'

Lakeith Steinfeild por ‘Judas y el mesías negro'

Maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly Elegy

La madre del lbues

Mank

Pinocho

Vestuario

Emma

La madre del blues

Mank

Mulan

Pinocho

Dirección

Chloé Zhao por 'Nomadland'

Lee Isaac Chung por 'Minari'

David Fincher por 'Mank'

Emerald Fennell por 'Una joven prometedora'

Thomas Vinterberg, por 'Otra ronda'

Sonido

Greyhound

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Corto de ficción

Feeling through

The letter room

The present

Two distant strangers

White eye

Corto animado

Burrow

Genius Loci

If anything happens i love you

Opera

Yes-people

Película de animación

Soul

Wolfwalkers

Onward

Más allá de la luna

La oveja Shaun 2

Corto documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger ward

A love song pot latasha

Documental

Collective

Crip Camp

El agente topo

Lo que el pulpo me enseñó

Time

Efectos visuales

Love and monsters

Mulán

The midnight sky

The one and only Ivan

Tenet

Actriz secundaria

Youn Yhu-jung por 'Minari'

Olivia Colman por 'El padre'

Maria Bakalova por 'Borat, película film secuela'

Glenn Close por 'Hillbilly, una elegía rural'

Amanda Seyfried por 'Mank'

Diseño de producción

El padre

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Fotografía

Judas y el mesías negro

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Montaje

El padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Canción

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión: La historia de Fire Saga

La vida por delante

One night in Miami

Banda sonora

Hermanos de armas

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul