Premios Oscar 2022: 'El buen patrón' y Alberto Iglesias mantienen a España en la carrera

España vuelve a soñar con el Oscar. La película El buen patrón de Fernando León de Aranoa, la banda sonora de Alberto Iglesias para Madres paralelas y el corto Distancias de Susan Béjar han superado la fase de previa de las candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood. La organización ha anunciado a través de una nota de prensa las candidatas que siguen en la carrera por la nominación en 10 de las categorías que se entregan anualmente: película internacional, película documental, cortometraje de acción real, cortometraje documental, cortometraje de animación, música, canción original, efectos visuales, maquillaje y peluquería y sonido.

Fernando León de Aranoa ya aspiró a representar a España en los Oscar hace 19 años con El buen patrón, sin suerte. Nuestro cine ha logrado la nominación a la categoría tradicionalmente conocida como mejor película de habla no inglesa en 20 ocasiones, con Dolor y gloria de Pedro Almodóvar como última candidata en entrar en el codiciado quinteto. También la lluvia de Icíar Bollaín y Volver pasaron el corte en 2010 y 2006, pero se quedaron a las puertas de la nominación. En el siglo XXI, solo Mar adentro de Alejandro Amenábar se ha llevado la estatuilla.

En la 94.ª edición de los premios, la comedia protagonizada por Javier Bardem es uno de los tres títulos iberoamericanos que ha pasado el corte. La acompañan la mexicana Noche de fuego y la panameña Plaza Catedral. La gran sorpresa del anuncio ha sido la ausencia de Titane, la última ganadora de la Palma de Oro. La candidata francesa no ha sido seleccionada a pesar del gran año del cine europeo en la categoría, copando 10 de los 15 huecos disponibles. El buen patrón tendrá que pelear duro en las próximas semanas si quiere llegar al escenario de los Oscar. Desde septiembre, las grandes favoritas para el premio son la danesa Flee, la noruega La peor persona del mundo, la iraní Un héroe y la italiana Fue la mano de Dios. Todas ellas vienen impulsadas de festivales como Cannes, Sundance o Venecia.

Tráiler de 'El buen patrón'.

El vasco Alberto Iglesias aspira a su cuarta candidatura al Oscar, la primera por una película dirigida por el cineasta manchego, con el que empezó a trabajar hace 26 años en La flor de mi secreto. La nominación a los Globos de Oro y el premio de la influyente asociación de la crítica de Los Ángeles acercan a la gloria a un compositor que ya fue finalista por sus trabajos en Cometas en el cielo, El topo y El jardinero fiel. Con la excepción de la coproducción con México El laberinto del fauno, ninguna película española ha sido finalista anteriormente en la categoría de mejor música original.

El corto Distancias completa el trío de aspirantes. Desde que Juan Carlos Fresnadillo fuera nominado en 1996 con Esposados, mejor cortometraje de acción real se ha convertido en la plaza estrella para nuestra industria. Si Susan Béjar ocupa finalmente plaza de nominación, será el octavo trabajo español en optar al premio. Entre los candidatos previos destacan nombres como Rodrigo Sorogoyen, Borja Cobeaga, Javier Fesser o Nacho Vigalondo. Distancias se pregunta qué pasaría si en vez de apartarte del clásico loco que se sube todos los días al metro, eligieras tratarlo con amor.

Las opciones de los españoles para el Oscar no se acaban aquí. Penélope Cruz sigue con vida en la carrera gracias a los premios en el Festival de Venecia y la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Javier Bardem también salió reforzado de los Globos de Oro, donde se coló en el grupo de aspirantes al premio al mejor actor de una película dramática por su trabajo en Being the Ricardos. Con menos opciones por culpa del extraordinario año para el cine internacional, Almodóvar podría volver a la categoría de mejor guion original 19 años después de su histórico galardón por Hable con ella.

En la web de la Academia de Hollywood se pueden consultar todos los trabajos que siguen en la carrera. El 8 de febrero se hará público cuáles serán finalmente las nominadas en la 94.ª edición de los premios más importantes del cine.

Sigue los temas que te interesan