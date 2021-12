Rachel Zegler: “Cuando era pequeña no veía en el cine a chicas latinas que fueran o hablaran como yo”

Steven Spielberg siempre ha querido rodar un musical. Desde hace años tenía claro que sería un remake de West Side Story, y para ello se puso manos a la obra con su guionista de confianza, Tony Kushner. Fue el reparto lo que más les preocupaba. En 2021 no podían caer en el mismo error, poner a actores blancos para hacer de latinos. Había que encontrar a la sustituta perfecta de Natalie Wood, la María de la versión de Robert Wise, y para ello realizó un casting abierto para que cualquiera pudiera mandar sus vídeos.

Eso es lo que hizo Rachel Zegler, una joven de Nueva Jersey de orígenes colombianos que dejó sin palabras al director con el vídeo que mandó de dos canciones del musical. Spielber había encontrado a su María, y viendo el resultado, acertó de pleno. Zegler canta como los ángeles, tiene la inocencia perfecta para el personaje y tiene madera de estrella en un Hollywood que ya no quiere rostros blancos.

La actriz se ha convertido en la chica de moda de Hollywood, y muchos ya la colocan como una de las candidatas a ser nominada al Oscar a la Mejor actriz protagonista en la próxima edición de los Oscar. De momento ya ha logrado la mención en los Globos de Oro y el premio a la mejor interpretación femenina en los premios que entrega la National Board of Review, algo en lo que prefiere no pensar. “Intento no leer las cosas que dicen, pero es maravilloso que hablen así de una interpretación que me gusta tanto, pero los premios lo que me importa es que reconocen una película de la que me siento tan orgullosa”, cuenta la actriz a EL ESPAÑOL.

Zegler se ha convertido en la primera joven latina en dar vida a María, algo que considera “un honor”. “Cuando era pequeña no veía en la pantalla a muchas personas que se parecieran a mí, o hablaran como yo, o que vistieran como yo. Y si las veía no siempre hacían un retrato de forma positivia. Creo que Tony Kushner ha reactivado eso de una forma que creo que es muy importante para las actrices del futuro y también para todo el público. Se van a ver en pantalla, y lo van a hacer con un personaje que es multidimensional. Esta María tiene muchas capas, no es sólo blanco y negro y no tiene miedo en levantarse y alzar la voz contra Bernardo, contra Anita o incluso contra Tony, y creo que eso es genial para que lo vea la gente joven”, explica sobre esta nueva versión.

Muchos pusieron en duda los motivos para crear una nueva versión de West Side Story, pero es cierto que Spieberg y su guionista, demuestran que su mensaje sigue más vivo que nunca, y lo reactualizan subrayando más la unión de dos bandas que tienen en común su pobreza, aunque crean que les separa la raza. Para Zegler era “importante contar la historia real, algo que no se había tocado mucho en otras versiones de West Side Story”. Subraya el trabajo realizado por Tony Kushner, que “realizó mucha investigación para poner el foco en la realidad de tanta gente, daba igual que fueras de Puerto Rico o que fueras cualquier emigrante en EEUU o una persona pobre que vivía en esos bloques que iban a ser derribados para construir el Lincoln Center”.

Es una alegría absoluta y es increíble ver a alguien trabajar en algo que tiene en mente desde hace tanto tiempo y que le importa tanto, que cuida cada detalle como lo hace Spielberg

“A esa gente la iban a echar de sus casas y les iban a dar 500 euros en un cheque. Les iban a dar la patada lo cogieran o no. Era una realidad muy dura para mucha gente”, cuenta Rachel Zegler, que cree importante que tengamos “esta conversación ahora sobre la gentrificación, en la que todos seguimos teniendo un enemigo común” y subraya que a los Jets y los Shark era más lo que les unía que lo que les separaba: “Hubiera sido más fácil para ellos unirse y tener esta conversación, y creo que eso es algo de lo que la gente puede aprender”.

Pocas veces una actriz entra en la industria por la puerta grande que supone rodar con Steven Spielberg, pero Zegler lo ha hecho y todavía no se cree haber compartido set con alguien que es historia viva del cine: “Es una alegría absoluta y es increíble ver a alguien trabajar en algo que tiene en mente desde hace tanto tiempo y que le importa tanto, que cuida cada detalle. Es es una pasión para él. Está enamorado de West Side Story desde que tenía 10 años y tiene los derechos desde hace mucho, pero esperó al momento perfecto y a tener el cast perfecto, y creo que lo ha encontrado en la forma que lo ha juntado, y trabajar con él es ver a un artista y una persona maravillosa”.

