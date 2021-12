Globos de Oro 2022: Pedro Almodóvar y Javier Bardem, nominados en la edición más polémica

Bardem junto a Nicole Kidman en Being the ricardos.

Los Globos de Oro de 2022 vivirán su edición más polémica. Las informaciones surgidas el año pasado sobre su falta de diversidad y sus prácticas irregulares, que incluían cohechos a sus miembros, hizo que muchos actores de Hollywood se plantaran e incluso devolvieran sus galardones, como hizo Tom Cruise. Desde entonces, la Asociación de la Prensa Extranjera ha luchado por cambiar su imagen, pero de momento no han logrado la repercusión de otras ediciones, y por primera vez en muchos años la ceremonia no será emitida por una cadena de televisión de USA.

Por ello, lo primero que se afrontó en el anuncio de las nominaciones de este curso fue el elefante en la habitación. Un miembro de la asociación explicó que llevaban "reflexionando ocho meses y trabajando sin descanso para ser mejores". "Hemos cambiado normas, hemos reestrucutrado, hemos introducido nuevos miembros", anunciaron para calmar los ánimos de una edición que, en lo cinematográfico, ha dejado en muy buen lugar al cine español.

Pedro Almodóvar ha conseguido dos nominaciones para su último filme, Madres Paralelas. A pesar de no haber sido elegida por España para los Oscar, en los Globos de Oro sí fue elegida entre las finalistas como Mejor película internacional, donde se enfrentará a A hero, de Asghar Farhadi; Fue la mano de dios, de Paolo Sorrentino; Drive my car, de Hamaguchi y Compartment Nº9. La película logró también que Alberto Iglesias sea finalista por su excelente banda sonora, un trabajo por el que fue ignorado de forma sorprendente en los Goya.

La ilusión no pudo ser completa para la película española. Había muchas esperanzas puestas en que Penélope Cruz pudiera ser nominada como actriz protagonista en una película dramática, aunque finalmente no puedo entrar en un quinteto que tiene a Lady Gaga, por La casa Gucci; Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Fey; Kristen Stewart, por Spencer; Olivia Colman, por The lost daughter y Nicole Kidman, por Being the Ricardos.

Kidman logra la nominación por el filme de Aaron Sorkin, título por el que entra otra opción española, la de Javier Bardem como mejor actor en una película dramática. Sus rivales serán Mahershala Ali, por Swan Song; Benedict Cumberbatch, por El poder del perro; Will Smith, por King Richard y Denzel Washington, por The tragedy of Macbeth.

