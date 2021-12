Premios Oscar 2022: De Kristen Stewart a Penélope Cruz, las favoritas al premio a la mejor actriz

Frances McDormand entró el pasado abril en los libros de historia al recibir su tercer Oscar a la mejor actriz protagonista gracias a Nomadland, un hito solo superado en un siglo por Katharine Hepburn y sus cuatro estatuillas doradas. La estrella más rebelde de Hollywood volverá a estar presente en la temporada de premios gracias a una nueva versión de Macbeth. Sin embargo, una mezcla de actrices ya premiadas por la Academia, referentes del Hollywood de la última década y nuevas promesas de la interpretación van a ponerle las cosas muy difíciles hasta que una de ellas sea coronada el próximo 27 de marzo. Kristen Stewart es la rival a batir gracias a su interpretación como lady Di en Spencer, pero la estrella de Crepúsculo ya fue derrotada por Penélope Cruz en el Festival de Venecia. La carrera por el Oscar está más que abierta.

Tres mujeres se llevaron el galardón a casa en la última década por interpretar a personajes reales. Margaret Thatcher en La dama de hierro, la reina Ana de La favorita y la Judy Garland de Judy fueron el pasaporte el Oscar de Meryl Streep, Olivia Colman y Renée Zellweger, respectivamente. La díscola Stewart, una actriz que se ha buscado su propia identidad lejos de los mandamientos predestinados para las estrellas de Hollywood, es la primera de las cinco actrices que aspiran a todo por un personaje que existió en la vida real.

Su triunfo sería histórico: nunca un intérprete abiertamente LGTB+ se ha llevado el Oscar. Jodie Foster y Kevin Spacey salieron del armario muchos años después de ser reconocidos por sus compañeros de profesión. El chileno Pablo Larraín ya llevó a la nominación a Natalie Portman con una película sobre el intento de Jacqueline Kennedy por mantener vivo el legado de su marido, JFK, después de su asesinato. Spencer es una recreación ficticia de una de las últimas vacaciones de Navidad de la princesa junto a su familia política. Quienes crean que la victoria de Stewart se podría deber a la popularidad de Diana de Gales deben haber olvidado que Naomi Watts le dio vida en Diana en 2013, pasando por los cines sin pena ni gloria. 'Spencer' está actualmente en cines.

Basado en hechos reales

Tres biopics más para los Oscar.

Después de varios años con más fallos que aciertos en su filmografía, Jessica Chastain ha vuelto en 2021 a la primera liga de Hollywood con la miniserie Secretos de un matrimonio y el biopic Los ojos de Tammy Faye. Su radical transformación como la polémica televangelista y esposa del condenado Jim Bakker puede acercarle al Oscar que se le escapó con La noche más oscura y Criadas y señoras.

En similares circunstancias está Lady Gaga, elegida como lo mejor de La Casa Gucci tanto por los defensores como los detractores de la polarizante película de Ridley Scott. Después de ganar el premio con Shallow, la canción de Ha nacido una estrella, la diva del pop quiere el Oscar como actriz que ya recibieron Cher y Barbra Streisand. Su mediática campaña en la que ha explicado como recurrió al famoso Método de interpretación para convertirse en Patrizia Reggiani, condenada por encargar el asesinato de uno de los herederos de Gucci, lo demuestra.

La vida real también es el mejor arma de dos oscarizadas que aspiran a volver a subirse al escenario del Dolby Theatre gracias a dos interpretaciones de dos iconos de la industria del entretenimiento en el siglo XX en Estados Unidos. 15 años después de su triunfal debut en el cine con Dreamgirls, Jennifer Hudson se ha convertido en Aretha Franklin en Respect. La cinta, como los biopics más tradicionales, sigue su carrera desde la infancia, cuando cantaba en el coro de la iglesia de su padre, hasta que consiguió su enorme fama internacional.

Mejor situada parece estar Nicole Kidman por su interpretación en Being the Ricardos como Lucille Ball, la primera gran estrella de la televisión en Estados Unidos con I Love Lucy. Durante meses las redes sociales se mofaron de su fichaje para la película de Aaron Sorkin por su nulo parecido con el personaje real. Las espectaculares críticas a su trabajo demuestran que en Hollywood, como en la vida, quién ríe el último, ríe mejor. De todas formas, las escasas cuatro candidaturas de la australiana a los Oscar demuestran que los fans más fieles de la actriz de Moulin Rouge! están fuera de la Academia.

'Respect' se estrenó hace meses y llegará próximamente a la televisión de pago. 'La Casa Gucci' se estrenó la semana pasada. 'Being the Ricardos' llega a Amazon el 21 de diciembre. 'Los ojos de Tammy Faye' se estrena en cines el 4 de febrero.

En busca del segundo Oscar

McDormand y Colman, a por otro Oscar.

Otras tres viejas ganadores volverán a estar presentes en la temporada de premios. Dos de ellas estuvieron nominadas en la última edición de los Oscar. Frances McDormand se olvida de la solitaria Fern de Nomadland para interpretar a un legendario personaje del teatro, Lady Macbeth, en la nueva película de Joel Coen. La actriz ya recibió su primera estatuilla por Fargo, otra película dirigida por su marido. También aspira a repetir candidatura Olivia Colman, finalista el año pasado por El padre y ganadora en 2019 por su icónica interpretación en la película de Yorgos Lanthimos. La nueva protegida de la Academia podría recibir su tercera nominación por su complejo trabajo en The Lost Daughter, la aclamada adaptación que ha hecho Maggie Gyllenhaal de la novela sobre la maternidad de Elena Ferrante. Su reciente victoria en los Gotham, los premios del cine independiente, demuestran la fuerza de una película que en Estados Unidos se estrenará en Netflix.

Su flamante Copa Volpi en el Festival de Venecia es la punta de lanza de la campaña al Oscar de nuestra Penélope Cruz. La madrileña ya sabe lo que es llegar a los Oscar sin que su película esté en la categoría internacional. Volver se quedó por sorpresa fuera de las nominaciones y la inolvidable Raimunda se acabó convirtiendo en el primer personaje femenino en español en optar al Oscar en 80 años. Madres paralelas, sin embargo, no fue enviada a los premios de la Academia por una organización que la pasada semana confirmaba con las nominaciones a los Goya su historia de amor con El buen patrón.

La ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona es realeza de Hollywood, como evidencian su reciente portada en Variety y el homenaje que le ha dedicado el mismísimo MoMa de Nueva York. Con su interpretación como la sufrida Janis, Penélope aspira a su cuarta nominación al Oscar, la primera en doce años. Cruzamos los dedos por ella.

'Madres paralelas' sigue en cartel en los cines españoles. 'Macbeth' llega a Apple TV+ el 14 de enero tras un breve paso por las salas. 'The Other Daughter' todavía no tiene fecha de estreno en España.

Las nuevas generaciones

Las nuevas generaciones piden paso.

La lista de aspirantes también incluye un puñado de nuevas promesas que buscan su sitio en un grupo lleno de vacas sagradas de Hollywood. Jodie Comer ha salido indemne del fracaso comercial de El último duelo, la estimulante mirada al primer caso de #MeToo de la historia que Ridley Scott estrenó a finales de octubre. Director y actriz volverán a trabajar el próximo año en Kitbag, una película sobre Napoleón Bonaparte para Apple TV+ que protagonizará Joaquin Phoenix. La ganadora del Emmy por Killing Eve ha sido muy aplaudida por su interpretación como una mujer que denuncia una violación en la Francia de 1386.

Rachel Zegler debuta en el cine al frente de la nueva adaptación a cargo de West Side Story de Steven Spielberg. Según las primeras reacciones al primer musical del Rey Midás de hollywood, la actriz de 20 años saldrá airosa del desafío de hereder un papel inmortalizado en el cine por Natalie Wood en 1961. Sus prodigiosas cuerdas vocales son un plus para lo que puede ser el gran descubrimiento de Spielberg 35 años después de dar su primera gran oportunidad a Christian Bale en El imperio del sol. Wood no estuvo nominada al Oscar por ser la romántica María. Zegler puede cambiar la historia si el remake se acaba erigiendo como una de las películas del año.

Pase lo que pase en la temporada de premios, Emilia Jones ya ha ganado con un 2021 que le ha puesto en el mapa gracias a su papel como una adolescente que es hija y hermana de personas sordas en el remake de la francesa La familia Bélier. CODA fue el último gran fenómeno del Festival de Sundance. La presencia de la joven de 19 años en la codiciada mesa redonda que el Hollywood Reporter dedica a las aspirantes al Oscar cada año es prueba de su éxito.

La última de las aspirantes en llegar a la conversación es Alana Haim. La integrante del grupo Haim es la protagonista de Licorice Pizza, la última película de Paul Thomas Anderson. Saoirse Ronan y Carey Mulligan ya consiguieron llegar a los Oscar con un coming of age adolescente (Lady Bird y An Education, respectivamente). La joven cantante deberá repetir esa gesta en una categoría llena de viejas glorias. Esto no ha hecho más que empezar.

'El último duelo' sigue en cartel en los cines españoles. 'West Side Story' llegará el 22 de diciembre. 'Licorice Pizza' y 'Coda' se estrenan el 14 de enero en las salas.

Apuestas en diciembre

Olivia Colman, Penélope Cruz, Lady Gaga, Nicole Kidman, Kristen Stewart

