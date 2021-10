El hombre que dio el arma cargada a Alec Baldwin y otros enigmas del suceso que sacude a Hollywood

En un set de rodaje, la expresión "arma fría" hace referencia a la utilería que no está cargada con munición real. Con esas mismas palabras se dirigió el asistente de producción, Dave Halls, al actor Alec Baldwin antes del fatal desenlace del rodaje de Rust que acabó con la vida de Halyna Hutchins.

Mientras las pesquisas policiales continúan en torno a lo ocurrido en el rancho Bonanza Creek el pasado jueves, todos los focos se sitúan sobre Halls, señalándole como uno de los principales sospechosos al no cumplir con el protocolo asociado con el uso de armas.

En los últimos días han aparecido voces críticas con la labor del ayudante, así como otras que defienden su profesionalidad a lo largo de más de tres décadas de trabajo en Hollywood. Halls ha participado en rodajes que van desde Matrix Reloaded hasta Bad Santa o Fargo. La ironía más macabra quiso que uno de sus primeros trabajos en la industria fuese en la segunda parte de El Cuervo, la secuela de otro capítulo negro de la historia del cine que provocó la muerte de Brandon Lee en un accidente muy similar. Reuters tuvo acceso a la declaración jurada de Halls que señalaba que "desconocía que el arma estuviese cargada". Aunque de ser así, ¿qué ocurrió realmente?

El set de grabación tras la llegada de la policía y los servicios de emergencia. G3 Online

Bonanza Creek Ranch arrastra más de medio siglo de historia como set de cine, acogiendo a John Wayne o James Stewart entre otros. Fundado como un pueblo minero en Nuevo México a finales del siglo XIX, su población descendió drásticamente con el fin de la 'fiebre del oro', convirtiéndose en un rancho particular en los años siguientes. Bonanza Creek se reveló en la localización ideal para las populares películas del oeste que se consumirían con avidez en el siglo XX. Desde los años 80 su titularidad pasó a manos de la familia Hughes, como reza el "about us" de su página web.

Compuesto por una intersección de viviendas de madera al estilo western, una de sus señas de identidad más explotadas es una pequeña capilla construida con tablones de madera, grisácea por los efectos de la intemperie y el clima. Junto a esta construcción se dio el ensayo fatal de una de las escenas de la película.

La capilla de Bonanza Creek donde ocurrió el fatal accidente. G3 Online

Junto al set, en un carro, descansaba la utilería de armas de fuego que requería la película. La encargada de su mantenimiento y preparación era Hannah Gutiérrez Reed, una joven armera de 24 años, hija del legendario Thell Reed, quien desempeñó el mismo oficio que su hija, enseñando a disparar a Russel Crowe o Brad Pitt.

Según Reuters, Gutierrez había trabajado unas semanas antes en otro western protagonizado por Nicholas Cage. Durante su aparición en el podcast Voices of the West —especializado en este tipo de filmes—, la joven confesó el nerviosismo y la ansiedad que le causó un trabajo para el que "no estaba segura de si estaría a la altura", dudando incluso sobre si debía aceptarlo o no. Su supervisor durante aquel rodaje fue Jeffrey W. Crow, quien declaró en una entrevista para Los Angeles Times que Gutierrez había sido "muy profesional" y que le había "impresionado" trabajar con ella, dada su poca experiencia.

Una vez revisadas las armas, Gutierrez depositó las pistolas en el carrito, dejando que Halls se las entregase después a Baldwin para continuar con el ensayo. Sin embargo, este último no comprobó que la munición que estaba en el interior del tambor era realmente de fogueo antes de dársela al actor, una parte fundamental del protocolo que se sigue con este tipo de utilería.

Baldwin —con el revolver en la mano— se preparó para la escena, apuntando con la supuesta 'arma fría' que le había entregado Halls. Halyna Hutchins observaba junto con uno de los cámaras y el director de la película, Joel Souza, los monitores de vídeo para la siguiente escena. El perímetro de seguridad habitual para este tipo de escenas con armas de fuego no se había levantado todavía, cuando Baldwin sacó el arma y la andanada de proyectiles salió disparada de la pistola, atravesando mortalmente el hombro de Hutchins e impactando sobre Souza que fue herido de gravedad.

Según la declaración jurada, cuando el caos se apoderó del set de grabación, Gutierrez vació el cargador de la pistola antes de entregárselo a los agentes que se desplazaron hasta el lugar. Una de las llamadas a los teléfonos de emergencia que se realizó desde el rancho fue la de Mamie Mitchell, encargada de la supervisión del guion. Mitchell culpaba a Halls por la negligencia que acababa de ocurrir: "Y ese jodido asistente de director, que me gritó a la hora de la comida por unas revisiones, ese cabrón. Se supone que él debía revisar las armas, él es responsable".

Maggie Goll trabajó con Halls en el rodaje de la serie Into the Dark para Hulu dos años antes. En una entrevista para NBC aseguró que el asistente de producción "no fue capaz de mantener un entorno seguro para el equipo", generando una "sensación de claustrofobia" durante el rodaje. Incluso llegó a "bloquear salidas de emergencia" y se negó a realizar "reuniones de seguridad con el equipo".

El retrato de Hutchins durante una vigilia en Albuquerque este fin de semana. G3 Online

Unos días antes del trágico suceso, media docena de operarios de cámara había abandonado el rodaje por las largas jornadas a las que se veían expuestos y los retrasos en los pagos de la productora. Una de las teorías que sobrevuelan el accidente es la de una falta de presupuesto que llevó a la contratación de Gutierrez junto con otros tres estudiantes de cine. La falta de experiencia profesional de la joven y las irregularidades en el protocolo de filmación hicieron el resto. Según otros miembros del equipo, días antes el doble de Baldwin había descargado su arma de forma accidental durante el rodaje, aunque el episodio no fue suficiente para endurecer las medidas de seguridad en Bonanza Creek.

A la espera de nuevas informaciones sobre el caso, la industria se ha solidarizado con la muerte de la directora de fotografía de 42 años. Ucraniana e hija de militares soviéticos, había crecido en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Con una serie de prometedoras producciones a sus espaldas, Hutchins empezaba a construirse una reputación en Hollywood que anunciaba un brillante futuro.

