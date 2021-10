Benicio del Toro: “El salón de mi casa nunca podrá compararse con una buena sala de cine”

El universo de Wes Anderson tiene sus propias normas. Allí todo se rige por la simetría, los colores y los decorados casi teatrales. Un mundo que parece sacado de las viñetas de un cómic y por el que se pasea medio Hollywood, que siempre se muestra ansioso por trabajar con el director de Moonrise Kingdom. Antes de rodar su película en Chinchón, el director realizó una carta de amor al periodismo y a la revista The New Yorker en La crónica francesa, que tras estrenarse el pasado Festival de Cannes, llega a las salas españolas.

La película sigue la estructura de una revista imaginaria que no es más que un trasunto de la conocida publicación de EEUU. Un filme que se presenta en capítulos y reportajes, y donde el estilo visual de Anderson llega a su cénit componiendo una serie de tableaux vivants hermosos. Cada fotograma parece un cuadro. Por sus historias pasean varios de sus sospechosos habituales, como Adrien Brody; y otros que debutan con el director, como Benicio del Toro.

Con ambos pudo charlar EL ESPAÑOL el pasado Festival de Cannes, donde ambos contaron lo especial que es trabajar con alguien tan meticuloso como Wes Anderson. “Yo soy nuevo en el mundo de Wes Anderson”, reconocía Benicio del Toro que admitió que al principio estaba “un poco preocupado por estar en la marca exacta, por la precisión que tiene, con los movimientos de cámara…”.

Luego se dio cuenta que a pesar del perfeccionismo, daba libertad. “Es muy preciso pero te permite cosas. Permite que pongas cosas tuyas en el personaje según lo vas interpretando. Me recordó al teatro. Hace muchos años que no hago teatro, pero era un poco esa sensación, allí abres una ventana y no hay nada, y supuestamente estás mirando una playa con la brisa en la cara y no hay nada. Fue refrescante todo esto. Él se preocupa de la verdad de todos los personajes, y normalmente alguien tan meticuloso suele perder ese sentido de la importancia del personaje, de su humanidad, pero él nunca lo hace y eso es maravilloso”.

Brody, al contrario, es ya un veterano. Era la cuarta vez que trabajaba con Wes Anderson (la quinta ha sido en su nuevo filme) y era uno de los expertos del set y destaca lo especifico del trabajo con l director. “Hacer películas es difícil, y la responsabilidad de los actores es hacer que parezca fácil. Hay que estar preparado, escuchar, responder… y a cada película te aproximas de una forma diferente. Creo que Benicio y yo tenemos la misma forma de acercarnos a un papel como actores, y con Wes Anderson hay una especificidad a la que no estamos acostumbrados pero que entiendes y creo que Benicio lo ha entendido. Me encanta trabajar con Wes, soy un privilegiado por poder estar ahí, es un reto excitante y es un trabajo en equipo, y me encantan los equipos que consigue juntar”, añadió Brody.

Adrien Brody en 'La crónica francesa'.

La crónica francesa se estrenará en salas de cine, su lugar natural. Es ahí donde uno puede disfrutar en toda su plenitud el trabajo de Wes Anderson. Sus decorados, su fotografía, sus juegos de color… una joya visual que en casa palidecería. Es la misma opinión que tienen sus actores. Adrien Brody tiene claro que esta película “merece estar en una sala de cine”, y su compañero Benicio del Toro le apoya pidiendo que se defiendan las salas: “Tenemos que protegerlas. El salón de mi casa nunca podrá competir con un buen cine, con un buen sonido, pero sobre todo con la gente de la sala”.

Brody cree que “nos avergonzaremos si dejamos que se pierda esta experiencia comunal que es estar en una sala oscura con extraños y sintiéndonos todos unidos por lo mismo, emocionándonos, escapando de nuestras vidas”. Una experiencia que considera una “bendición” y que espera que no se pierda porque “sería una gran pérdida para las nuevas generaciones si dejamos que no vayan a ver películas al cine”. Eso sí, pide un deseo: “ojalá que sean otras películas más allá del cine de superhéroes, que no tengo nada en su contra, pero creo que tiene que haber espacio para películas complejas y para que el público pueda verlas en una sala de cine”.

