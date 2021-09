Johnny Depp recibe el Donostia más polémico: “Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación”

Desde que se anunció el Premio Donostia a Johnny Depp se sabía que la rueda de prensa que diera el actor sería el momento candente del Festival de Cine de San Sebastián. Depp se encuentra en medio de una maraña judicial y mediática con su expareja y con un medio británico que le acuso de maltratador. Muchos colectivos pidieron que este premio no se diera y que el Festival rectificara, pero desde el Zinemaldia zanjaron todo a pocas horas del anuncio del premio diciendo que Depp nunca había sido acusado ni condenado por nada.

“De acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer. Insistimos: no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción, ni condenado por violencia contra las mujeres”, dijo el director del Festival, José Luis Rebordinos en un comunicado, aunque como contaba a este medio sabía que este miércoles la polémica regresaría al foco mediático.

Lo hizo con la segunda pregunta, que abordó directamente el tema y pidió al actor su opinión sobre la cultura de la cancelación y lo que estaba viviendo y sobre si se sentía seguro. “Es muy complicado. Sobre si me siento seguro... En este momento sí. Cuando te enfrentas a algo tan alucinante y sobrecogedor, esta clase de cosas te golpea desde muchos ángulos, en un primer momento dices, guau, cómo, qué...”

Continuó añadiendo que “los distintos movimientos que han surgido, muchos de ellos con las mejores intenciones, se están descontrolando, y te puedo prometer que nadie está a salvo. Nadie a está salvo. Es algo que no me afecta solo a mi, sino a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase. Después ya no tienes campo para resolverlo, ya te han dado en la diana. Nadie está seguro, pero si estás armado con la verdad, eso es todo lo que necesitas. Cuando hay una injusticia, toma una postura y no te quedes sentado porque te necesitan”, zanjó.

A partir de entonces el festival tomó una medida tajante y prohibió que se hicieran más preguntas sobre el asunto. La segunda, que también fue sobre el tema, fue directamente interceptada por el moderador del asunto, que ni siquiera dejó que fuera el propio Depp quien dijera que daba el tema por zanjado. A partir de entonces todo se centró en una carrera a la que todo este caso sí ha afectado, ya que todos sus papeles en Hollywood se han cancelado por la polémica. Pero tampoco se pudo preguntar sobre ello.

