Penélope Cruz hace historia y gana la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia

Penélope Cruz ha hecho historia para nuestro cine. Para nuestro país. La actriz se ha convertido en la primera mujer en ganar la Copa Volpi, el premio a la mejor actriz del Festival de Cine de Venecia, el más veterano de los certámenes cinematográficos. Lo ha hecho venciendo a nombres que sonaban con fuerza, como el de Kristen Stewart por Spencer, y lo ha hecho de la mano de su amigo y maestro, Pedro Almodóvar, que le ha regalado uno de sus trabajos más complejos y redondos en Madres Paralelas. Un premio que la actriz, muy emocionada dedicó a sus dos madres, Encarna y Pilar, refiriéndose a su madre Encarna Sánchez y a Pilar Bardem, fallecida en julio de este año.

El filme de Almodóvar inauguró la Sección Oficial a concurso hace ya diez días, y desde entonces entró en todas las quinielas. Muchos le colocaba como un firme candidato para el premio gordo de la noche, el León de Oro, pero finalmente ha sido el trabajo magistral de Penélope el que se ha llevado un premio que también ha sido un reconocimiento a Madres Paralelas, que comienza ahora su periplo internacional tras salir propulsada con las grandes críticas extranjeras.

Una pena que este premio deje sin el León de Oro, que finalmente ha ido a parar -merecidamente- una de las grandes películas de este certamen: El acontecimiento (L’Evenement), de la francesa Audrey Diwan, que se convierte en la sexta mujer en lograr el León de Oro en una decisón unánime del jurado. Una adaptación de la novela de Annie Ernaux que cuenta su aborto clandestino a comienzo de los años 60 cuando estaba prohibido en Francia. Un filme que llega justo en el momento en el que Texas ha vuelto al pasado con su nueva ley sobre la interrupción de embarazo y que conmovió y sacudió a los periodistas. Un filme que te mete en la piel de esta joven en una experiencia agobiante y casi inmersiva y que desde su primer pase se convirtió en una de las favoritas.

Audrey Diwan abraza a la protagonista de 'El acontecimiento'. GTres

Con esta derrota, el director manchego ha vivido una experiencia similar a la de Cannes de hace dos años, cuando Dolor y Gloria llegó al palmarés como una de las favoritas y tuvo que confirmarse con el premio a Banderas. Es curioso que quien le ‘robara’ la Palma de Oro entonces, Bong Joo-Ho, haya sido quein le haya vuelto a dejar sin premio como presidente del jurado.

El premio de Penélope tiene mucha más importancia que un simple premio. En este mismo certamen ganaron antes Vanessa Kirby, Emma Stone, Olivia Colman o Helen Mirren. Todas acabaron nominadas al Oscar. Se espera que tras esta victoria -por encima de rivales directas en la carrera del premio de Hollywood-, el nombre de Penélope suba como la espuma en las quinielas que siempre comienzan tras los festivales de septiembre.

Se lo merece. Su interpretación demuestra una madurez interpretativa y unos registros que hasta ahora no le habían visto. Se confirma, una vez más, la mano maestra de Almodóvar para sacar lo mejor de sus intérpretes y el momento dorado de Penélope Cruz, que en esta misma edición ha ofrecido otra interpretación perfecta en Competencia Oficial. Esta vez en un registro completamente diferente, la comedia.

Un edición del Festival de Venecia de un nivel altísimo, con varias obras que llegaban como favoritas al último día, y donde casi todas ellas aparecieron en el palmarés. Hasta el último momento, los italianos pensaron que completarían la triada Eurovisión-Eurocopa-Festival de Venecia gracias a Sorrentino y su Fue la mano de dios, que llegaba a la ceremonia de clausura como la gran favorita. Se tuvo que conformar con el segundo premio, el Gran Premio del Jurado.

Una película donde le director de La gran belleza da un paso atrás en su barroquismo visual para abrirse en canal y contar la pérdida de sus padres y el momento en el que decidió ser director. Un filme producido por Netflix, que ha visto como todas sus películas a concurso ganaban algo. El poder del perro, de Jane Campion, era otra de las favoritas. Ha ganado el otro León de Plata, el de Mejor dirección. Un premio justo que perfectamente podría haber sido el León de Oro para un filme magistral del que oiremos hablar en los proximos meses. Su tercer filme, La hija oscura, se llevó el de mejor guion. La plataforma vuelve a mostrar su músculo de cara a la temporada de premios y su gran ojo a la hora de producir y comprar filmes adultos y de calidad.

El premio al mejor actor fue una de las pocas sorpresas de la noche. Todos daban por hecho que sería para el italiano Toni Servillo, por Qui rido io. Un grande del cine italiano que ha presentado varias películas esta edición, pero finalmente fue para John Arcilla, por On the job: the missing 8. El joven protagonista de Fue la mano de dios, Filippo Scotti, ganó el Marcello Mastroianni a la mejor interpretación de un joven talento. Otra película italiana, Il buco, se llevó un premio especial. Una de las apuestas más especiales de una edición para no olvidar.

Palmarés completo

León de Oro: El acontecimiento

León de Plata a la Mejor dirección: Jane Campion, por El poder del perro

Gran premio del jurado: Fue la mano de dios

Mejor actriz: Penélope Cruz, por Madres Paralelas

Mejor actor: John Arcilla, por On the job: the missing 8

Mejor guion: La hija oscura.

Premio especial del jurado: Il buco.

Premio Marcello Mastroianni: Filippo Scotti, por Fue la mano de dios

