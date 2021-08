Las películas más esperadas y de las que todo el mundo hablará en el Festival de Venecia

Aunque este año Cannes haya sido en julio y sólo haya habido dos meses para descansar, el Festival de Venecia se prepara para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de premios. Desde hace años, Venecia es el mejor medidor de cara a los Oscar.

Aquí triunfó el curso pasado Nomadland, o Joker hace dos. Y aquí fue donde comenzaron sus carreras La La Land o Cisne Negro. Por eso, hay que estar muy atento a lo que ocurra aquí. De momento, estas son las diez películas que se esperan con más ganas y que pueden marcar lo que queda de 2021.

'Madres Paralelas' (Pedro Almodóvar)

'Madres Paralelas'.

Pedro Almodóvar sigue haciendo historia y ahora se convierte en el primer director español en inaugurar el Festival de Venecia. Lo hace con Madres Paralelas, y lo hace a concurso. El realizador cambia a Cannes por el Lido veneciano y probará suerte con esta historia de maternidades con la que también cambia su tradicional fecha de estreno: de marzo a septiembre. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón, Milena Smit e Israel Elejalde acompañarán a Almodóvar en la alfombra roja más española.

'Competencia Oficial' (Mariano Cohn y Gastón Duprat)

'Comepetencia Oficial'.

La de Almodóvar no será la única presencia española de la Sección Oficial, ya que Penélope Cruz hará doblete gracias a esta comedia dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat (El ciudadano ilustre) que la junta de nuevo con Antonio Banderas. Ella da vida a una directora de cine que junta a dos estrellas rivales (Banderas y Oscar Martínez). Un filme producido por Mediapro que luego pasará por el Festival de Cine de San Sebastián.

'Dune' (Denis Villeneuve)

'Dune'.

La película más esperada del festival y la que traerá la alfombra roja más larga se presenta fuera de concurso. La adaptación al cine de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert llega tras la polémica entre el director y Warner por su estreno simultáneo en cines y HBO Max en EEUU. Una superproducción con toque autoral que se espera que sea la primera de una trilogía con la que adaptar toda la saga del autor y que tiene a Javier Bardem en su reparto.

'Fue la mano de Dios' (Paolo Sorrentino)

'Fue la mano de dios'.

Cualquier estreno de Sorrentino es un evento, pero si encima se vuelca en su película más personal, en la que regresa a Italia y en la que contará su infancia y la muerte de sus padres en una meta ficción, más todavía. Una producción de Netflix, con la que la plataforma intentará triunfar de nuevo tras ganar el León de Oro con Roma. Su tráiler es una joya que ha puesto los dientes largos.

'El año del perro' (Jane Campion)

'El año del perro'.

Una de las dos únicas ganadoras de la Palma de Oro en Cannes y una de las pocas mujeres que ha optado al Oscar a la Mejor dirección es Jane Campion. Ahora la directora regresa con otro dama de época en El año del perro, que también produce Netflix y que parece que será la apuesta de la plataforma por el Oscar.

'La hija oscura' (Maggie Gyllenhaal)

'La hija oscura'.

El año pasado, Netflix compró El juicio de los 7 de Chicago y se quedó con una de las apuestas fija para los Oscar. Este curso puede haber repetido movimiento con La hija oscura, la adaptación de la novela de Elena Ferrante que ha dirigido la actriz Maggie Gyllenhaal en la que es su primera aventura como directora. Olivia Colman es la gran protagonista de esta reflexión sobre la cara menos luminosa de la maternidad.

'Spencer' (Pablo Larraín)

'Spencer'.

Pablo Larraín estuvo en Venecia con otro biopic, el de Jackie Kennedy, y salió triunfador. Ahora repite la misma maniobra con un filme sobre Diana de Gales en lo que será una de las películas más esperadas (y presumiblemente polémicas del festival). Kristen Stewart se ha transformado hasta mimetizarse con Lady Di en una interpretación que muchos ven como su posible primera nominación al Oscar.

'Mona Lisa and the Blood Moon' (Ana Lily Amirpour)

'Mona Lisa and the blood moon'.

El año en el que una mujer ha ganado el Festival de Cannes con una apuesta por el cine de género, otra intentará hacer lo mismo en Venecia. Se trata de Ana Lily Amirpour, que sorprendió a todos con Una chica vuelve a casa sola de noche y que ahora regresa a Venecia, donde ya ha competido con sus anteriores filmes.

'The Last Duel' (Ridley Scott)

'The last duel'.

En 2021 Ridley Scott estrenará dos películas y en Venecia se presentará, fuera de concurso, una de ellas, The last duel, un drama histórico que cuenta con guion de Ben Afleck y Matt Damon, el primero que escriben desde El indomable Will Hunting y que coescriben junto a Nicole Holofcener. Ambientada en siglo XIV, cuenta la historia de una mujer que declaró haber sido violada por el mejor amigo de su marido

'Last night in Soho' (Edgar Wright)

Desde 2017 esperábamos la siguiente película de Edgar Wright, director que despuntó con la ‘trilogía del corneto’ y que ha ido depurando su estilo hasta convertirse en uno de los realizadores más personales. Ahora vuelve con un filme con tintes de terror con Anya Taylor-Joy como protagonista que se presentará fuera de concurso.

