'Descarrilados', el 'Resacón en las Vegas' español que te hará partirte de risa este verano

La premisa es muy clara: “un Interrail de cuarentones”. Esa es la clave de la primera película del director Fer García-Ruiz, Descarrilados (Sony Pictures), que cuenta con un elenco encabezado por Arturo Valls, Julián López, Ernesto Sevilla, Dafne Fernández y Ana Milán, y que llega a los cines este viernes 20.

Descarrilados promete ser uno de los films más taquilleros del verano, no solo porque es la opción perfecta para aquellos que se hayan quedado con ganas de viajar por Europa este año, sino porque también es una buena dosis de energía positiva y risas aseguradas con "situaciones cómicas que nacen a raíz del choque generacional", como explica Arturo Valls en su entrevista con EL ESPAÑOL.

El guion corre a cargo de David Marqués, coautor junto a Javier Fesser de la historia de Campeones (2018), que da forma a esta comedia trepidante y salvaje que pone el foco en esos cuarentones sueñan con ser jóvenes. "Todos hemos sido ese veinteañero que ha visto a esos carrozas en una discoteca y todos nos hemos reído; yo como adolescente me acuerdo de ver a ese señor y pensar ¿pero por qué se mueve así?", señala Valls durante la presentación de la película, que ha contado con el respaldo de la productora Mono Films y de Sony Pictures.

Viajar desde la sala

La película comienza en el año 2000, cuando cuatro amigos veinteañeros, Pepo, Roge, Costa y Juan Luis, emprenden su primer Interrail. Un viaje que suelen hacer los más jóvenes para conocer Europa y vivir una experiencia única que marque sus vidas. En el caso de los protagonistas de Descarrilados, su viaje y su amistad se quedan estancados en la primera parada.

Lo que ellos no saben es que veinte años después, tras el fallecimiento de Juan Luis, tendrán que recuperar el mismo viaje para cumplir con la última voluntad del amigo, que ha decidido donarles su jugosa herencia a cambio de realizar ese viaje que nunca pudieron terminar. Con las cenizas de su amigo en una mochila portabebés, el disparatado trío recorrerá las distintas paradas del recorrido viviendo aventuras y experiencias a cada cual más loca.

Los espectadores podrán desde ver a este trío de humoristas corriendo en toga medio desnudos por el aeropuerto hasta visitar alguno de los puntos más turísticos y destacados de París, Roma, Praga, Berlín o Split... "Esto sin duda nos ha dado mucho juego para construir todo tipo de situaciones disparatadas y absurdas", explica el director Fer García-Ruiz.

En el camino tendrán que resolver sus diferencias y llegar a tiempo a las distintas estaciones tras pasar noches de desenfreno y superar obstáculos inesperados. Todo con mucho humor y muy poca vergüenza. "El rodaje ha sido trepidante y un reto a nivel técnico para conseguir llevar a nuestros tres protagonistas por toda Europa durante 7 intensas semanas que no olvidaré nunca. Una experiencia magnífica de la que he podido disfrutar de cada momento", relata el director del film.

Fotograma de la película 'Descarrilados'. Sony Pictures

Estereotipos vivientes

El humorista, actor y presentador de televisión valenciano Arturo Valls encarna en la ficción el arquetipo del eterno seductor de chicas jóvenes que no asume que ha envejecido. "Yo no manejo esas maneras que tiene Costa, pero sí que hay veces que has ido a la discoteca y me han confundido con el dueño, y te das de bruces con el choque generacional. Te das cuenta de que te has convertido en ese señor que tu veías y que llamabas carrozas, pero lo llevamos con deportividad y humor", relata el actor entre risas.

También confiesa que se ha inspirado en algún que otro famoso de nuestro país a la hora de dar vida a Costa. "He de decir que he basado mi personaje en Enrique Ponce, ahí he visto un filón. Si Enrique Ponce está viviendo una segunda juventud, también Kiko Matamoros es un buen ejemplo de esa quinta o sexta juventud. Ese eterno Peter Pan, pretender ser eternamente joven. Muchas veces nos reímos, pero también esa actitud vital me parece interesante", afirma Valls.

Por su parte, Ernesto Sevilla encarna a Pepo, un "completo inmaduro" que se pasa el día colocado y jugando a videojuegos. "No se inspira en nadie en particular, no creo que haya nadie así, tan idiota, es una creación original", sostiene el excomponente de Muchachada Nui. Y, finalmente, Julián López es Roge, el más "pringado" de los tres, muy manipulado por su mujer y víctima de los escarnios de sus amigos, que le dejaron tirado en un vagón años atrás.

Fotograma de la película 'Descarrilados'. Sony Pictures

Los actores también han hablado sobre la polémica sobre sus compañeras de profesión. El exintegrante de Muchachada Nui, Ernesto Sevilla, ha asegurado que el mundo del humor hecho por mujeres está viviendo un momento de auge pese a las voces que han cuestionado recientemente el talento femenino para la comedia. "Llevo 20 años siendo humorista y veo que algo nuevo está ocurriendo, un montón de mujeres que están surgiendo y tienen un nivel acojonante. Son cómicas que trabajan en salas y que lo petan y eso antes no lo veías. Arturo Valls también ha calificado de "ridículo" plantear que las mujeres sean menos graciosas que los hombres.

Risas de pandemia

"Después de más de un año de pandemia, creo que es muy buen momento para volver a los cines, reírse mucho y desconectar, al menos por un rato, de las preocupaciones que nos ha ocasionado el Covid", afirma el director. Lo cierto es que muchas películas cuyo protagonista es el humor están invadiendo las carteleras de los cines españoles, en un momento en el que reírnos (incluso de uno o una misma) es la única forma de sobrellevar la situación actual.

De hecho, son los films comerciales los que más apuestan por este género, algo que apoya García-Ruiz y de lo que alardea orgulloso. "Me gustan todos los géneros cinematográficos, pero confieso sin complejos que me encanta el cine comercial. Disfruto como un loco con las buenas comedias o con las películas de acción y concibo el cine como un lugar de evasión y de entretenimiento. Por eso, mi prioridad ha sido construir una comedia muy visual, con mucho ritmo y un humor muy nuestro que espero guste al gran público".

Arturo Valls coincide con el director. "Ahora mismo este género es el que lleva a la gente al cine. Son películas que cuyo objetivo es el puro entretenimiento. Lo que no puede suceder es que solo hagamos este cine, creo que el cine de autor debe convivir con el comercial. Y, por supuesto, hay que cuidar el cine comercial para que no se cuestione tanto y sea de gran calidad".

