Las cinco (estupendas) películas con piscina que tienes que ver para sobrevivir a la ola de calor

Imposible no recordar la escena de Romeo + Julieta (1996) en la que Baz Luhrmann nos muestra el encuentro piscinero entre un jovencísimo Leonardo Di Caprio y Claire Danes como Julieta en el clásico de William Shakespeare. O la escena inicial del Crepúsculo de los Dioses (1950) en la que Gillis aparece muerto en la piscina tras haber recibido un tiro en la espalda. Por no hablar de la imagen de Antonio Banderas sumergiéndose a cámara lenta en Dolor y Gloria (2019) o el hipnótico azul de la piscina de El graduado (1967).

El cine nos deja infinidad de escenas acuáticas que van desde besos robados hasta asesinatos, siendo estos gigantes contenedores de agua los testigos de los hechos más curiosos. Y como sabemos que vivir en una ciudad sin playa en verano es uno de los mayores suplicios de los meses de julio y agosto (un dolor que se incrementa si no se tiene una piscina cerca), desde EL ESPAÑOL queremos recomendarte cinco películas inolvidables del séptimo arte que ponen a la piscina en el centro del relato y de algunas de sus escenas más icónicas.

Swimming pool (2003)

Esta película francesa tiene como nombre precisamente a nuestra gran protagonista. François Ozon dirigió este film que contaba con Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier o Charles Dance en el reparto y que puede catalogarse como un thriller erótico.

Cartel de la película 'Swimming pool', de François Ozon. Filmaffinity

En Swimming pool se narra la historia de Sarah Morton (Charlotte Rampling), una escritora británica autora de libros de misterio y novelas policiacas de éxito que viaja de Londres al sur de Francia para pasar unos días en la lujosa casa de verano de su editor (Charles Dance). La intención de dicho viaje es descansar y encontrar inspiración para su nueva novela tras un bloqueo creativo, pero allí conoce a la hija adolescente de su anfitrión, la atractiva y poco convencional Julie (Ludivine Sagnier) lo que dará un giro de 360º a sus planes iniciales.

Escenas que mezclan lo perverso con lo erótico se dan lugar en la piscina de la casa, donde el contacto entre ambas mujeres y la posición voyeur de la escritora con la joven provocará varios encuentros controvertidos.

El nadador (1968)

Sin duda la película que mejor homenajea las veladas veraniegas en la piscina. El nadador, dirigida por Frank Perry cuenta la historia de Ned Merrill, un hombre que vive en una zona residencial de clase alta en las afueras de Connecticut. Un día, Ned se da cuenta de que todo el valle donde vive está lleno de piscinas privadas.

Ante el asombro de sus amigos, Ned decide recorrer el valle de piscina en piscina hasta llegar a su casa. Por el camino, se encuentra a varias de las mujeres que formaron parte de su vida: una apasionada adolescente a punto de dejar de serlo, una ex amante despechada, la sensual esposa de un viejo amigo...

Cartel de la película 'El nadador', de Frank Perry. Filmaffinity

Con un reparto conformado por Burt Lancaster, Janice Rule, Janet Landgard o Tony Bickley esta divertida película que llevará a distintos recintos para que te mojes desde casa mientras acompañas a Ned Merrill por su aventura veraniega.

Somewhere (2010)

Otra película cuya escena bajo el agua es de las más icónicas de la filmografía de Soffia Coppola. La directora quiso representar el acercamiento entre padre e hija con una divertida escena en la piscina del hotel donde se alojan con la canción I´ll try anything one de Julia Casablancas sonando de fondo como banda sonora.

Cartel de la película 'Somewhere', de Sofia Coppola. Filmaffinity

Somewhere trata sobre Johnny Marco (Stephen Dorff), un actor de gran éxito cuya vida de excesos y lujo cambia por completo cuando, sin previo aviso, se presenta su hija de once años (Elle Fanning), fruto de un matrimonio fracasado. Johnny es una estrella de cine que vive en un lujoso hotel de Hollywood, conduce un Ferrari y sale con bellas mujeres sin comprometerse con ninguna. Una forma de vida que cambiará tras la llegada de la pequeña.

La piscina (1969)

El director francés Jacques Deray traslada su historia a una piscina idílica donde Jean-Paul y Marianne disfrutan de unas tranquilas vacaciones. Situada en un una villa cercana a St. Tropez es el marco perfecto para un verano perfecto. Todo marcha bien hasta que Marianne invita a su ex amante Harry y a su hija Penélope a pasar unos días en la casa. Pronto la tensión empezará a crecer entre los cuatro y, bajo una aparente cordialidad, se creará un clima de celos y sospechas.

Fotograma de la película 'La piscina', de Jacques Deray. Filmaffinity

Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet y una maravillosa Jane Birkin forman parte del elenco de la película, que obtuvo un gran éxito en su época, convirtiéndose en la 4ª película más taquillera en Francia de su año.

Fotograma de la película 'La piscina', de Jacques Deray. Filmaffinity

Cegados por el sol (2016)

Y del chapuzón de Jacques Deray nos vamos al film A Bigger Splash traducido al español como Cegados por el sol. Dirigida por Luca Guadagnino y con Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts y Dakota Johnson es una libre adaptación de La Piscina del director francés.

Fotograma de la película 'Cegados por el sol', de Luca Guadagnino. Filmaffinity

La trama del director de Call me by your name gira en torno al complejo y progresivamente siniestro viavén de relaciones que se forma entre un grupo de cuatro personas: una estrella de rock que se está recuperando de una operación a orillas del Mediterráneo, su pareja, su antiguo representante y amante, un hombre tan excéntrico como peculiar, y la joven y sexy hija de este último.

