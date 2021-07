Penélope Cruz y Antonio Banderas disputarán el León de Oro de Venecia a Pedro Almodóvar

Ya conocemos la identidad de las películas que competirán con Pedro Almodóvar y sus Madres paralelas por el León de Oro del Festival de Venecia. El cineasta manchego se enfrentará a dos de sus actores fetiche, Antonio Banderas y Penélope Cruz, protagonistas de la comedia hispano argentina Competencia oficial.

La cita italiana se convertirá un año más en la casilla de salida de la carrera por el Oscar. Los dos últimos directores en triunfar en los premios de la Academia, Bong Joon-Ho y Chloé Zhao, formarán parte del jurado que decidirá qué película sucede en el palmarés a Nomadland.

El cine americano volverá a tener un papel clave en el Lido. Denis Villeneuve y Ridley Scott presentarán fuera de concurso Dune y Duelo final, respectivamente. Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro en reconocimiento a toda su carrera y enseñará la última entrega de la saga que la lanzó a la fama: Halloween Kills. A concurso se verán también The Card Counter, drama de Paul Schrader con Oscar Isaac, y The Lost Daughter, el estreno en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman como estrella de la función.

Después de un 2020 histórico en el que ocho mujeres habían competido en la sección estrella del certamen, este año la cifra se queda en cinco directoras. Destacan los nuevos trabajos de Jane Campion (el drama histórico The Power of the Dog) y la inglesa Ana Lily Amirpour (Mona Lisa and the Blood Moon).

Después de un año más sin películas de Netflix en Cannes, solo dos películas del servicio de streaming se estrenarán en el Lido: la citada The Power of the Dog y The Hand of God, lo último del italiano Paolo Sorrentino. Su rival HBO Max estará presente en el certamen con el estreno fuera de concurso de la miniserie Secretos de un matrimonio, una nueva versión del clásico de Ingmar Bergman que han protagonizado Jessica Chastain y Oscar Isaac a las órdenes del israelí Hagai Levi (creador de The Affair y En terapia).

Otro título que será mirado con lupa en su paso por Venecia será Spencer, la película de Pablo Larraín. Años después de reconstruir la figura de Jackie Kennedy de la mano de Natalie Portman en Jackie, el director chileno hará lo mismo con Diana de Gales con Kristen Stewart como compañera de viaje.

El venezolano Lorenzo Vigas intentará reeditar con La caja el éxito de Desde allá, gran triunfadora de Venecia en el año 2015. El mexicano Michel Franco regresa al Lido un año después de quedarse a las puertas de la gloria con Nuevo Orden, ganadora del Gran Premio del Jurado en la edición del pasado año.

Sección oficial a competición

Madres paralelas, Pedro Almodóvar

The Power of the Dog, Jane Campion

Spencer, Pablo Larraín

Mona Lisa and the Blood Moon, Ana Lily Amirpour

Un autre monde, Stéphane Brizé

America Latina, Damiano D'Innocenzo y Fabio D'Innocenzo

L'Événement, Audrey Diwan

Competencia Oficial, Gastón Duprat y Mariano Cohn

Il Buco, Michelangelo Frammartino

Sundown, Michel Franco

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Illusions perdues, Xavier Giannoli

Freaks out, Gabriele Mainetti

Qui rido io, Mario Martone

On the job: The missing 8, Erik Matti

Leave no traces, Jan P. Matuszynski

Captain Volkonogov escaped, Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

The Card Counter, Paul Schrader

The Hand of God, Paolo Sorrentino

Reflection, Valentyn Vasyanovych

La caja, Lorenzo Vigas

Fuera de concurso - ficción

Dune, Denis Villeneuve

Halloween Kills, David Gordon Green

Il bambino nascosto, Roberto Andò

Les choses humaines, Yvan Attal

Ariaferma, Leonardo Di Costanzo

La Scuola Cattolica, Stefano Mordini

Old Henry, Potsy Ponciroli

The Last Duel, Ridley Scott

Last night in Soho, Edgar Wright

Fuera de concurso - series

Secretos de un matrimonio, Hagai Levi

Fuera de concurso - no ficción

Republic of Silence, Diana El Jeiroudi

Viaggio nel crepuscolo, Augusto Contento

Tranchées, Loup Bureau

Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song, Daniel Geller y Dayna Goldfine

Life of crime 1983 - 2020, Jon Alpert

#DeAndré#DeAndré Storia di un impiegato, Roberta Lena

Django & Django, Luca Rea

Ezio Bosso. Le cose che restano, Giorgio Verdelli

Proyecciones especiales

Le 7 giornate di Bergamo, Simona Ventura

La Biennale di Venezia: Il Cinema al Tempo del Covid, Andrea Segre

Orizzonti

Les promeses, Thomas Kruithof

Atlantide, Yuri Ancarani

Miracle, Bogdan George Apetri

Pilgrims, Laurynas Bareisa

Il paradiso del pavone, Laura Bispuri

The Falls, Chung Mong-Hong

El hoyo en la cerca, Joaquín del Paso

Amira, Mohamed Diab

A Plein Temps, Eric Gravel

107 Mothers, Peter Kerekes

Vera dreams of the sea, Kaltrina Krasniqui

White Building, Kavich Neang

Anatomy of time, Jakrawal Nilthamrong

El otro Tom, Rodrigo Plá y Laura Santullo

El gran movimiento, Kiro Russo

Once upon in Calcutta, Aditya Vikram Sengupta

Rhino, Oleg Sentsov

True things, Harry Wootliff

Inu-Oh, Yuasa Masaaki

Orizzonti Extra

Land of dreams, Shirin Neshat y Shoja Azari

Costa brava, Mounia Akl

Mama, I'm home, Vladimir Bitokov

Ma nuit, Antoinette Boulat

La ragazza ha volato, Wilma Labate

7 prisioneiros, Alexandre Moratto

The blind man who did not want to see Titanic, Teemu Nikki

La macchina delle immagini di Alfredo C, Roland Sejko

