Las diez joyas que nos ha dejado el Festival de Cannes

El Festival de Cannes terminó el sábado con la victoria de Titane, que se llevó la preciada Palma de Oro a la Mejor película. Una edición marcada por las medidas sanitarias, las ganas de volver a las salas de cine tras una ausencia de un año y el alto nivel medio de la Sección Oficial a concurso -y las paralelas-.

Cannes ha vuelto a demostrar su capacidad para congregar el mejor cine de autor, a los grandes directores y descubrir otros nombres. Estas son las grandes obras que nos ha dejado este curso y de las que se hablarán los próximos meses.

'Tre Piani'

'Tre Piani'.

Nanni Moretti nunca falla. Es cierto que Tre Piani no está a la altura de sus mejores obras, pero aquí acierta en el retrato de la clase media alta italiana, sus relaciones, sus vaivenes y, sobre todo, su retrato de una masculinidad que siempre acaba saliendo en las relaciones de pareja, da igual que seas un juez o un arquitecto. Una película de historias cruzadas que confirma que el italiano no pierde comba.

'Drive my car'

'Drive my car'.

Hamaguchi ha logrado el hito de presentar dos peliculones en dos festivales de clase A el mismo año. En Berlín se llevó el Oso de Plata, y en Cannes presentó su adaptación de una obra de Murakami con la que enamoró a la crítica. Un filme reposado que habla sobre el luto, las relaciones personales que marcan una vida y cómo el arte sana y hace avanzar. El japonés se ha confirmado aquí como uno de los nombres del momento.

'The velvet underground'

'The Velvet Underground'. Festival de Cannes

A Todd Haynes siempre se le define como el herdero de Douglas Sirk por sus melodramas como Lejos del cielo o Carol, pero con sus documentales musicales demuestra otra faceta diferente y mucho menos clásica. Lo demuestra con este documental sobre la Velvet Undergroand que se llena de la esencia de la banda para seguir sus pasos desde su creación hasta su separación. Un trabajo que llegará de la mano de Apple TV+.

'Libertad'

Clara Roquet en el rodaje de 'Libertad'. Avalon

La única película española en Cannes no decepcionó. El debut de Clara Roquer en el largometraje confirma que estamos ante una directora que nos traerá muchas alegrías. Ya había confirmado su talento como guionista escribiendo junto a Jaime Rosales o Carlos Marqués-Marcet, pero ahora nos ofrece su mirada con esta historia de dos adolescentes, la hija de una familia burguesa y la hija de la criada, y cómo las relaciones personales están marcadas por temas de clase social.

'Annette'

‘Annette’.

Muchas ganas había de esta inauguración. Era el regreso de Leos Carax tras aquel título de culto llamado Holy Motors. Un filme que llevaba un año esperando para poder verse en el festival y que es un musical libérrimo sobre una relación tóxica entre un Adam Driver pletórico y Marion Cotillard. Todo con una banda sonora de Los Sparks, que también firman esta historia que comienza con uno de los números musicales más originales del cine reciente.

'Benedetta'

'Benedetta'.

Tuvo que venir Paul Verhoeven para poner Cannes patas arriba con su historia de monjas lesbianas en el siglo XVII, pero Benedetta es mucho más, es una película que se ríe de los dogmas de fe de las religiones, sobre el poder que representan y un filme divertido y juguetón con una de las escenas sexuales más locas y provocadoras que hemos visto en años. Verhoeven en plena forma.

'The french dispatch'

'The french dispatch'.

Wes Anderson ha vuelto más Wes Anderson que nunca con The french dispatch, su nuevo filme en el que hace un homenaje al periodismo de The new yorker en una película que se construye como un número de la revista, con sus reportajes, su obituario o su guía de viajes. La puesta en escena de Anderson llega a cotas de belleza inimaginables. Los fans del director quedarán encantados, y sus detractores tendrán más armas que nunca para atacarle.

'Memoria'

Apichatpong con Tilda Swinton en el rodaje.

Apichatpong Weerasethakul es uno de los directores de culto del cine reciente. Han tenido que pasar diez años desde su última película, pero el regreso ha sido por todo lo alto. Por primera vez ha salido de su Tailandia natal y ha huido a Colombia para entregarnos Memoria, donde también se estrena con una estrella internacional como Tilda Swinton. Memoria es su película más accesible, pero sigue fiel a ese cine sensorial y críptico que le caracteriza. Una experiencia única que habla sobre la memoria de los pueblos, y cómo la de Colombia se construye sobre la violencia y la sangre derramada. Un final inolvidable y sorprendente.

'A hero'

'A hero'. Festival de Cannes

Asghar Farhadi es uno de los grandes directores del cine reciente. Lo vuelve a demostrar con la que es su mejor película desde Nader y Simín, una separación. A hero es la muestra de su solidez narrativa y de una puesta en escena que utiliza el fuera de campo para construir una tensión enorme en el espectador. Aquí vuelve a varios de sus temas preferidos, como el honor o el individuo frente al sistema con a historia de un preso que en una salida temporal encuentra un bolso con dinero y decide devolverlo. Las consecuencias -impulsadas por las redes sociales- no serán las que él pensaba.

'Titane'

'Titane'. Festival de Cannes

La película de la que más se ha hablado en el festival. O la amas o la odias, y aquí la amamos muy fuerte. Un filme radical, salvaje e inclasificable, que bebe de Cronenberg y que utiliza el género (de terror) para, precisamente deconstruir el género (como constructo social). Todo ello con una relación de amor y salvación tremendamente emocionante. Un filme inteligente, provocador, novedoso que coloca a Julia Ducournau como una de las grandes directoras a tener en cuenta en el futuro.

