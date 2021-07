Jason Blum: “El cambio climático es un tema muy interesante para hacer una película de terror”

Pocos nombres tan fundamentales en el terror de las últimas décadas como Jason Blum. Él fue quien vio el filón de las películas hechas con cuatro duros y mucho talento. Quien comenzó una sagas como Paranormal Activity o Insidious, que multiplicaban su ajustado presupuesto en taquilla convirtiéndose en éxitos internacionales. Cuando Jason Blum tuvo a Hollywood comiendo de su mano y produciendo éxitos a porrillo, fue cuando demostró también que a través del género se puede hablar de muchas cosas.

La confirmación de que el terror podía ser político llegó con su éxito de 2017 Déjame salir, con la que Jordan Peele logró el Oscar al Mejor guion y fue nominad como director y a la Mejor película. Aquel pelotazo de taquilla y crítica le hicieron apostar por esa senda que de forma tímida ya había tratado en las películas de una de sus sagas más duraderas, la de La purga. Filmes que presentaban un EEUU distópico en donde se ha acabado con el crimen permitiendo que un día al año todo esté permitido. Una noche donde los asesinatos eran legales y donde quedaba de manifiesto las grandes brechas de clase de la sociedad norteamericana.

Aunque al principio era un subtexto que envolvía, la trama política ha ido creciendo hasta llegar a su clímax con La purga: infinita, la quinta entrega de la saga que se estrena este viernes y en la que el productor, junto al director Everardo Gout y el guionista James DeMonaco ponen su mirada en la inmigración. El filme empieza con una pareja de inmigrantes mexicanos que cruzan la frontera para llegar a Texas. Allí trabajaran para una familia adinerada hasta que una banda de ‘rednecks’ decidan que es el tiempo de una purga infinita.

Blumhouse habla de esa extrema derecha azuzada por Trump, que han comprado un discurso contra los ricos, pero que en el fondo desprenden homofobia, xenofobia y odio por el diferente. Aquellos que el pasado enero asaltaron el capitolio. De hecho, aunque esta película se rodó antes de aquel evento, varios de sus personajes van vestidos como los que vimos en las noticias y proclaman laqs mismas cosas, algo que al productor le puso la piel de gallina. “Cuando vi aquellas imágenes pensé que La Purga había llegado de verdad. Era increíble. James (DeMonaco) es un genio, puede ver el futuro, pero la verdad es que no me hizo nada feliz ver que todo aquello estaba ocurriendo”, cuenta Jason Blum a EL ESPAÑOL.

Para él esta es “mi favorita de las cinco, porque me gusta mucho ese toque de wéstern que tiene y, sobre todo, que no hay reglas, ya no puedes contener la anarquía, al final se extiende y las reglas se tiran por la ventana. Creo que va a sorprender a los fans, porque además es muy divertida y aterradora”. Blum tiene claro que el terror debe cumplir una norma básica. Primero debe ser divertido, y luego ya añadir capas. “Lo primero es que sean entretenidas y que asusten, por que si no el mensaje no llega. Aquí pensamos en el entorno político, pero lo más importante es que sea divertida, pero claro que me interesa que tengan un mensaje sobre nuestra sociedad”, añade Jason Blum que deja claro que él es una persona “muy política”.

Las películas de 'La purga' son el reflejo de lo que pasa en EEUU, examinan cómo el sueño americano no funciona

Ya ha hecho hasta un ‘slasher queer’, pero hay otros muchos temas que le interesan. “Me encantaría hacer una película de terror sobre el cambio climático, no se cómo, pero creo que ahí se puede hacer una película terrorífica”. De lo que tiene claro que no hablará es del coronavirus: “No la voy a hacer, no la quiero hacer y no la quiero ver. Lo he vivido. Lo harán otros, pero no nosotros”, zanja. Lo que también confirma es que él no quiere que esta sea la última película de la saga, aunque el creador piense que sí: “espero que hablemos y que hagamos al menos una más”.

La purga es un reflejo de los problemas de EEUU, “y todavía hay muchos problemas, así que creo que eso se puede aprovechar, esta es la punta del iceberg de las historias que podemos ver”. Jason Blum deja claro, además, que no es un espejo de todo el mundo, sino de su país. “Es el reflejo de lo que pasa en EEUU, porque hay muchos países que están mejor que nosotros. Las películas de La purga examinan cómo el sueño americano no funciona, y cómo esa idea del sueño americano que hemos vendido tiene muchos fallos. Ponemos luz y mostramos la verdad sobre ese concepto del sueño americano”.

Esta quinta entrega llegará, como las anteriores, a salas, porque para Jason Blum es donde tiene que verse el terror. “Hay mucha división entre cines y streaming, y parece que el cine se está quedando sólo para las grandes superproducciones de Disney, pero también para el cine de terror. Creo que no nos damos cuenta del impacto cultural que tiene un estreno en salas, y creo que el cine de terror es cada vez más importante. Todos los directores quieren estrenar en salas y cada vez hay menos estrenos que lo consigan, así que si quieren llegar, una forma es hacer una película de terror”, apunta.

Sigue los temas que te interesan