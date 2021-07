Spike Lee: “El mundo esta dirigido por gánsteres sin escrúpulos ni moral”

Al ver el jurado de esta edición del Festival de Cannes, estaba claro que la política y el momento actual centrarían parte de su encuentro con la prensa en el certamen. En la primera rueda de prensa más de dos años después de la que cerró la edición de 2019, con Parásitos como gran vencedora de la noche, los elegidos por Cannes explicaron lo emocionados que estaban. Algunos, como Maggie Gyllenhaal o Kleber Mendonça Filho, explicaron que esta era la primera vez que iban a entrar en una sala.

Muchos rememoraron sus primeros recuerdos en Cannes, y aquí fue cuando Spike Lee, presidente del jurado, sacó su fusil de declaraciones. Se acordó de que aquel 1986 cuando presento Nola Darlin, pero especialmente de la primera vez que compitió por la Palma de Oro en 1989 por Do the right thing. Entonces mucha crítica americana le atacó e incluso acusó de fomentar las revueltas antirracistas. Lo que nunca esperó, es que más de tres décadas después todo estuviera igual. “Han pasado 31 años desde aquel 1989. La escribí en 1988, y cuando veo lo que ha pasado con George Floyd me acuerdo de Radio Rahhem. Hubiera esperado que treinta y pico años después a la gente negra se la hubiera dejado de cazar como animales”, criticó.

Uno de los momentos más emotivos de la rueda de prensa fue cuando una joven periodista de Georgia expuso la situación de su país, donde grupos de extrema derecha están atacando al colectivo LGTBI ante el silencio de su gobierno e incluso la defensa de los curas del país. La periodista pidió a los miembros más activistas, Lee, Mendonça Filho y Gyllenhaal que por favor dijeran algo para dar a conocer esta situación y dar valor a los jóvenes luchadores por los derechos humanos.

Las mujeres del jurado de Cannes. EFE

La actriz agradeció su testimonio y le pidió hablar en privado para informarse mejor y ver qué podía hacer. El director brasileño se sintió interpelado. Él es una de las voces más críticas contra Bolsonaro, donde según él “350.000 de los muertos por el coronavirus podrían haberse evitado”. “La forma de resistir es hablando, no callando, informando. La cinemateca de Brasil se cerró hace un año y no va a abrir. Han despedido a los trabajadores y se están perdiendo muchas películas. Es una demostración de cómo el poder intenta condenar la cultura y el cine, y por eso estoy emocionado por estar aquí, en un tempo de la memoria de la preservación… Me preguntas qué podemos hacer… Hablar de ello, escribir de ello”, opinó el realizador de Bacurau.

Quien no fue tan comedido fue Lee, que dejó claro que para él “este mundo lo dirigen gánsteres como Bolsonaro o Donald Trump, que no tienen escrúpulos ni moral. Ese es el mundo en que vivimos, y lo que hay que hacer es gritar contra ellos. Muchas gracias por compartir esto, y a los periodistas os pido que extendáis la palabra, que no sólo critiquéis las películas, sino también a estos gánsteres que nos gobiernan”.

Mati Diop, la cineasta francesa de origen senegalés tomó también la palabra para recalcar que el cine “puede ser una gran herramienta política”, pero que había que tener cuidado, porque podía caer secuestrado por plantear temas sociales, y a veces no es sólo importante hablar de un tema, sino la forma en la que se hace.

Otro de los asuntos candentes este año es que por primera vez el jurado está conformado por más mujeres que hombres, algo que las integrantes del jurado aplaudieron. Maggie Gyllenhaal destacó la importancia de que “nos escuchemos entre nosotras y hablemos, porque contamos las cosas de una forma diferente. Yo veo películas que tienen mujeres como protagonistas y lo que veo es una visión muy masculina, pero recuerdo cuando vi El piano… Estaba en el instituto y tuve una experiencia que era completamente diferente, me inspiró tanto. Estoy deseando ver qué pasa en este jurado”, aportó la actriz y directora.

Por supuesto la guerra entre cines y plataformas salió a la palestra. A Spike Lee no le importó estar en el tempo de la defensa de las salas y aseguró que “el cine y las plataformas pueden coexistir. También dijeron que la televisión iba a matar al cine y no ocurrió. Esto no es nuevo. Todo es cíclico”.