El Festival de San Sebastián elimina la distinción de género en los premios de interpretación

El Festival de Cine de San Sebastián ha tomado la decisión de suprimir la distinción de género en los premios de interpretación. Una medida que ya habían tomado otros certámenes como el de Berlín, pero que todavía provoca debates acalorados dentro de la propia industria. El certamen dirigido por José Luis Rebordinos ha anunciado la medida este martes en el acto donde también ha presentado el cartel que protagoniza Sigourney Weaver.

Desde esta misma edición, que tendrá lugar del 17 al 25 de septiembre, la Concha de Plata al mejor actor y a la mejor actriz serán reemplazadas por la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto. “El cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación. El criterio para el Jurado será el de distinguir entre malas o buenas actuaciones, sumándonos así al camino iniciado ya por nuestras amigas y amigos del Festival de Berlín", han anunciado en un comunicado.

Para el Zinemaldia estos "son momentos de cambio y de toma de decisiones. Seguimos con atención los debates que en estos momentos se producen en el interior del movimiento feminista sobre este y otros temas. No tenemos certezas, pero sí voluntad de seguir evolucionando y ayudando a construir una sociedad más justa e igualitaria”, ha explicado el director del Festival, José Luis Rebordinos.

Esta modificación del reglamento permite acoger otras identidades que no se adscriben a los géneros masculino o femenino y reconoce, además, el trabajo de las denominadas interpretaciones de reparto, que no suelen ser galardonadas en los festivales de cine. Estos premios podrán concederse ex aequo.