El mundo loco y onírico de David Lynch vuelve a los cines para celebrar los 20 años de 'Mulholland Drive'

Enigmático, bizarro, incómodo. Para describir el cine de culto de David Lynch hace falta una lista interminable de adjetivos. Con una clara inspiración surrealista y un baile entre el consciente y el inconsciente, el director estadounidense nos traslada a mundos imposibles, donde la realidad y la ficción están separadas por un fino velo. Todo a golpe de cinta, una banda sonora exquisita y algunos actores "fetiche".

Prueba de ello es una de sus películas más reconocidas en el séptimo arte, Mulholland Drive (2001), que cumple 20 años desde su estreno. Todo un clásico del neo-noir, repleto de esas escenas surrealistas que tanto excitan a Lynch y con una forma de contar historias que sorprendió a la crítica y provocó extrañeza en el patio de butacas.

Aunque Naomi Watts y Laura Harring protagonizan este film, varias tramas que aparentemente no están relacionadas acaban conectándose según avanza la trama. Y, en el centro de todo, la historia de una joven aspirante a actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine. Tras su llegada conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive y que iniciará un viaje para recuperar su identidad junto al personaje de Watts.

Fotograma de 'Mulholland Drive' Filmaffinity

Para muchos es la obra maestra de Lynch, con perdón de la icónica serie Twin Peaks (1990). Tanto es así, que en el año 2016 fue considerada la mejor película del siglo XXI, según una lista elaborada por la BBC con la participación de 177 críticos del mundo. También Cahiers du cinéma la escogió como la mejor película de 2001.

A Lynch no le da miedo jugar con el tiempo, el espacio, la percepción y la técnica narrativa. ¿Quién ha visto una película del director y se ha perdido entre tanto mensaje abstracto? O directamente, ¿quién no ha visto una de sus cintas y no ha entendido absolutamente nada?

Una serie que fue película

Una gran parte de la película Mulholland Drive fue filmada en 1999 en Los Ángeles, ya que el plan inicial de David Lynch era crear un final abierto para una posible serie. Pero tras ser rechazado el proyecto, el director convirtió la idea en un largometraje.

Con Mulholland Drive, David Lynch se hizo con el Prix de la mise en scène (Premio al mejor director) del Festival de Cannes 2001, así como con una nominación al premio Óscar a mejor director.

David Lynch junto a Naomi Watts en 'Mulholland Drive'. Filmaffinity

Un thriller psicológico rocambolesco de tres horas cuyo significado final desconoce incluso el propio Lynch, aunque sí posee una evidente crítica a la industria del cine de Hollywood.

La figura de la femme fatale oscura y sexualizada, de la que tanto han hablado cineastas, feministas y filósofos como Zizek tras visualizar Carretera Perdida (1997), también tiene cabida en esta pieza con el personaje de Rita. También hay una llave azul y una trompeta, pero no hay nada mejor que no darle muchas vueltas a todos estos elementos y dejarse llevar por la película.

Más que ' Twin Peaks '

Puedes ser más de Laura Palmer que de Lady Leño, hipnotizarte con el baile de Audrey Horne o sentir un flechazo inevitable con el guaperas de Bobby Briggs. Seas del team que seas, si eres fan de la serie Twin Peaks y caes en la atmósfera misteriosa que envuelve a Dale Cooper sabes que Lynch juega en otra liga.

En sus películas hay impulso sexual, deseo y tentación, pero también miedo, violencia y muerte. Lejos de quedarnos en una de sus obras maestras, la filmografía del director nos ofrece una retrospectiva por su universo creativo, digno de un estudio de psicoanálisis y recogida ahora en forma de homenaje.

Fotograma de la serie 'Twin Peaks'. Filmaffinity

Cabeza borradora (1977), El Hombre Elefante (1980), Terciopelo Azul (1986) y Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992) han sido remasterizadas en 4K y forman parte del ciclo creado por Avalon para recuperar alguna de las piezas audiovisuales más valiosas de Lynch llamado "Universo David Lynch".

Corazón salvaje (1990), Carretera Perdida (1997), Una historia verdadera (1999), y por supuesto, Milholland Drive completan este viaje a través de algunas de las cintas del celuloide más valoradas del director.

Fotograma de la película 'El hombre elefante'. Filmaffinity

Nostalgia en las salas

Tras el éxito del ciclo de Wong Kar Wai junto a los cines Renoir, Avalon se une a los Golem de Madrid y los Balmes Multicines de Barcelona para ofrecer Mulholland Drive y otras de las películas más destacadas de Lynch.

En algunos pases, de lunes a jueves, las películas irán acompañadas de distintos cortometrajes de su filmografía, cada uno de ellos cuenta con una presentación a cargo de David Lynch.

Fotograma de la película 'Blue Velvet'. Filmaffinity

Los cortos son: Six Men Getting Sick (1966), The Alphabet (1968), The Grandmother (1970), The Amputee (1974) y Lumière (1995). Un homenaje que arranca el 11 de junio, coincidiendo con el reestreno de Mulholland Drive, y que se extenderá mínimo durante un mes para celebrar el vigésimo cumpleaños de la icónica película.

David Lynch, que se ha atrevido con la música electrónica, la pintura, la música, la publicidad, la fotografía, e incluso el diseño de mobiliario, deja huella allá donde pasa. Preparen las palomitas, el ciclo cinematográfico del verano va a comenzar.