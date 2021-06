Audiard, Apichatpong, Lapid, Farhadi y Sean Penn competirán por la Palma de Oro en Cannes

La pandemia provocó, el año pasado, un suceso histórico. El Festival de Cannes cancelaba su edición. El festival más importante del mundo no pudo celebrarse pero anunciaba que para 2021 volvería con más fuerza y sería el pistoletazo de salida para el cine en esta nueva normalidad. Cannes, y su director, Thierry Frémaux, han cumplido su palabra, y aunque el certamen se haya tenido que trasladar desde su mayo actual a un extraño julio, la sección oficial vuelve a mostrar lo mejor del cine de autor mundial en una elección llena de autores imprescindibles del cine moderno.

No hubo apenas sorpresas entre los nombres anunciados, pero no fallaron los más esperados como Apichatpong Weerasethakul, que competirá por la Palma de Oro con su primer filme hablado en inglés, Memoria, que protagoniza Tilda Swinton. Sería la segunda palma del director tailandés, igual que sería la segunda de Jacques Audiard, otro de los grandes nombres que competirán por el premio gordo de la noche. El francés lo hará con Paris 13th district, un filme en blanco y negro que ha coescrito con Celine Sciamma.

Una de las presencias más morbosas será la de Sean Penn. La última película que dirigió pasó por Cannes donde fue destrozada por la prensa. Fue tan furibunda la respuesta que el festival cambió las normas para que las críticas se aguantaran hasta después del pase oficial de por la noche para que los directores no mostraran su cabrero en la alfombra roja. A pesar de todo, Penn regresa con Flag Day.

Wes Anderson. EFE

Es de las pocas películas de EEUU a concurso junto a lo nuevo de Sean Baker, que tras emocionar con The florida project entra en la Sección Oficial por primera vez con Red Rocket, y Wes Anderson, que competirá con The french dispatch. La de Anderson ya se había confirmado en los días previos, igual que la presencia de Paul Verhoeven y Leos Carax con Benedetta y Annette respectivamente.

Mucho interés habrá también en ver lo nuevo de Asghar Farhadi, que a pesar de haber dirigido grandes películas todavía no tiene la Palma de Oro. Lo intentará con A Hero. También hay muchas ganas de lo nuevo de Navad Lapid tras ganar el Oso de Oro con Sinónimos. Uno de los azotes de Israel promete calentar la sección oficial en un momento clave en el conflicto entre el país y Palestina.

A una selección oficial que se completa con grandes apuestas del cine francés con Bruno Dumont y Francois Ozon a la cabeza, se suma una nueva sección llamada Cannes Premieres donde directores consagrados podrán mostrar sus películas fuera de concurso. Era aquí donde se esperaba que pudiera entrar Netflix, pero tampoco ha ocurrido este año.

'Annette'.

La plataforma sólo puede presentar sus filmes fuera de concurso, y se esperaba que este año ocurriera -como el año pasado iba a pasar con el filme de Spike Lee- con lo nuevo de Jane Campion, The power of the dog. No hubo ni rastro de Netflix y Fremaux aclaró a pregunta de los periodistas, que la plataforma no ha aceptado las reglas y no ha querido participar fuera de concurso, por lo que se descarta su presencia.

Sí que estarán fuera de concurso The velvet underground, el documental de Todd Haynes y Stillwater, de Tom McCarthy; junto a Matt Damon. También fuera de concurso llegará Oliver Stone con su revisión de JFK. Una sección oficial que refuerza su apuesta por el cine de autor y que se guarda una bala por contar, un taquillazo mundial que se verá en el cine de la playa y que prefieren esperar para hacer su anuncio.

Sección oficial a competición

Annette, Leos Carax

The French Dispatch, Wes Anderson

Benedetta, Paul Verhoeven

Tre Piani, Nanni Moretti

Tout s’est Bien Passé, François Ozon

A Hero, Asghar Farhadi

Titane, Julia Ducournau

Red Rocket, Sean Baker

Petrov’s Flu, Kirill Serebrennikov

France, Bruno Dumont

Nitram, Justin Kurzel

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Lingui, Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades (Paris 13th District), Jacques Audiard

La Fracture, Catherine Corsini

Casablanca Beats, Nabil Ayouch

Les Intranquilles, Joachim Lafosse

Julie (En 12 Chapitres) (The Worst Person In The World), Joachim Trier

Hytti Nro 6 (Compartment No.6), Juho Kuosmanen

Le Genou d’Ahed, Nadav Lapid

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island, Mia Hansen-Love

The Story Of My Wife, Ildikó Enyedi

Fuera de concurso

Aline, Valérie Lemercier

Stillwater, Tom Mccarthy

The Velvet Underground, Todd Haynes

Emergency Declaration, Han Jae-Rim

De Son Vivant, Emmanuelle Bercot

Bac Nord, Cédric Jimenez

Babi Yar, Sergei Loznitsa

Cannes Premiere

Cette Musique Ne Joue Pour Personne, Samuel Benchetrit

Mothering Sunday, Eva Husson

Cow, Andrea Arnold

Evolution, Kornél Mundruczo

Tromperie, Arnaud Desplechin

In Front Of Your Face, Hong Sang-Soo

Serre-Moi Fort, Mathieu Amalric