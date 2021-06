Cara y cruz para los cines: en EEUU las salas se llenan, pero en España no despegan

Los cines han vuelto a la vida. Tras más de un año cerrados en casi todo el mundo, y sobreviviendo a duras penas sin estrenos en España, han comenzado a reabrir en todos los países. Lo han hecho con una batería de estrenos potentes y atractivos. Para todos los públicos. Se nota que EEUU se ha reactivado. Ha sido cuando ellos han visto algo parecido a la normalidad cuando se ha desbloqueado el cuello de embudo de estrenos y han empezado a llegar. Godzilla Vs Kong dio el pistoletazo de salida, pero lo importante fue que todo lo que llegaba mejoraba las expectativas de los expertos. Filmes como Nadie o Mortal Kombat demostraban que la gente quería ir a las salas.

Una de las pruebas de fuego se situaba en el pasado fin de semana, cuando allí se estrenaban a la vez dos películas como Un lugar tranquilo 2, segunda parte del filme de terror que sorprendió en 2018 y que lleva un año en un cajón esperando que pasara la pandemia; y Cruella, filme para todos los públicos aunque con un toque demasiado oscuro para los más pequeños. Cruella tenía en su contra el hecho de que llegara a la vez a Disney+ por un precio extra de 30 euros, algo que a las familias les resulta rentable.

Las expectativas eran buenas, pero nadie esperaba que ambas volvieran a funcionar mejor de lo esperado. El caso de Un lugar tranquilo 2 es muy positivo, ya que las previsiones más optimistas auguraban 50 millones de dólares para los cuatro días (el lunes ha sido festivo en EEUU). Una cifra que se ha quedado más que corta. Amasó 48,4 millones de dólares en el fin de semana y 58,5 en cuatro días. En definitiva, el mejor resultado para una película desde marzo de 2020 superando a otro taquillazo como Godzilla Vs King. Consigue la misma cifra que hizo la primera parte en 2018 y un promedio por pantalla espectacular de 12.985 dólares por pantalla.

'Cruella'. Disney

La estrategia de Paramount, además, les da 45 días antes de llegar a su plataforma digital, y de momento no tiene rivales fuertes, por lo que el boca a boca puede ser bueno y hacer que su mantenimiento sea más que positivo. De momento, en Cinemascore, donde se mide la opinión de la gente a la salida de las salas, le dan un A-, la segunda calificación más alta y algo raro para un filme de género.

El caso de Cruella es más extraño. Su dato no es para tirar cohetes teniendo en cuenta que es un filme de Disney, pero hay que tener en cuenta el factor de que el estudio ha apostado por una película más adulta. De hecho, tiene una calificación por edades de No recomendada para menores de 13 años, algo que puede asustar a las familias. A pesar de todo ha logrado 21,3 millones en el fin de semana y 26,5 sumando los resultados del festivo. Tiene un A en Cinemascore, por lo que se cree que su trayectoria puede ser de largo recorrido. En ambos casos, han sido las mujeres las que más han ido al cine, un 53% de los espectadores de Un lugar tranquilo 2 eran mujeres, por un 64% del de Cruella.

Pero no todo iban a ser buenas noticias. Mientras que en EEUU reina el optimismo, igual que en otros territorios como Francia, en España las salas de cine no terminan de despegar. El calor nunca ha sido buen acompañante, pero el dato de Cruella en su estreno en nuestro país es decepcionante. Una película de Disney que se estrenaba en más de 360 cines y que sólo ha recaudado 655.000 euros en su primer fin de semana. Sabe a poco y su media por copia es de apenas 1.800 euros. Es e número uno de la semana y sus rivales ni le han hecho sombra, por lo que los cines españoles siguen sin revivir del todo. Ya llegan los estrenos, pero excepto Godzilla Vs Kong, ninguno ha conseguido atraer de nuevo a la gente y hacer que cambie la terracita por la sala oscura.

Vienen semanas con estrenos potentes, y los cines españoles deberán demostrar que también se llenan como en otros lugares. La primera prueba de fuego es la nueva entrega de Expediente Warren, que se estrena este viernes; el 16 llegará Un lugar tranquilo 2, el 25 de junio Operación Camarón y el 2 de julio Fast & Furious 9; títulos que deberían llenar. Si no ocurre, habrá que empezar a pensar que hay un problema y actuar para que la gente regrese a los cines antes de que sea demasiado tarde.