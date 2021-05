Muere el actor Charles Grodin, protagonista de las películas de 'Beethoven'

El actor Charles Grodin, que destacó en comedias como El rompecorazones (The Heartbreak Kid) y las primeras entregas de la saga sobre el perro Beethoven, murió este pasado martes a los 86 años en su casa de Connecticut (EE.UU.). Su familia confirmó el fallecimiento a los medios de comunicación, que recordaron que el intérprete no solo trabajó en la gran pantalla, sino también en espectáculos de Broadway como Same Time, Next Year, además de colaborar en programas de radio y televisión.

Grodin se labró un espacio en Hollywood gracias sus papeles de padre de familia urbanita y frustrado, como el que marcó su primer gran éxito de taquilla en 1972, El rompecorazones, con el que fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de comedia.

A continuación, el actor trabajó en superproducciones como King Kong (1976) y en cintas junto a estrellas de la talla de Warren Beatty en Heaven Can Wait (1978) y Robert De Niro en Midnight Run (1988), un trabajo con el que obtuvo el premio al mejor protagonista en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Ya en la década de los años 1990, el actor protagonizó Dave, con la que ganó un American Comedy Award, y las primeras dos entregas de la saga de películas Beethoven (1992). Grodin encarnó al estricto padre de la familia que en un primer momento se negaba a cuidar de un perro, Beethoven, que conquistó a los espectadores y recaudó más de 147 millones de dólares en taquilla.

El actor volvió a ser parte del reparto de la segunda entrega de la franquicia, estrenada en 1993, aunque se desligó de la misma para iniciar una etapa como colaborador habitual de programas de televisión. Nacido en Pensilvania, Grodin estudió interpretación en Miami y se mudó a Nueva York, donde trabajó en teatro hasta dar su salto a Hollywood.