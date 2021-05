¿Y si el hada madrina de Cenicienta fuera queer? Polémica por la nueva versión del clásico

La nueva adaptación de La Cenicienta a cargo de Amazon Prime, que llegará a la plataforma en septiembre, no ha podido escapar de la polémica. A pesar de que no se ha podido ver todavía el tráiler de la película, y no existen casi imágenes de sus protagonistas. La noticia ha saltado a los tabloides de todo el mundo cuando el actor y cantante Billy Porter, conocido por su papel en la serie Pose, ha subido una imagen a su cuenta de Twitter caracterizado como esta nueva hada madrina, sin género específico.

La reacción no se ha hecho esperar, generando respuestas muy distintas a esta nueva versión del tradicional cuento que popularizó Charles Perrault, y cuya adaptación de Disney se ha convertido ya en todo un clásico. Simpatizantes y detractores de esta nueva hada madrina, que tendrá el nombre de Fab G, han mantenido un acalorado debate en redes.

La responsable de esta nueva versión del tradicional cuento de hadas, la coguionista y directora Kay Cannon, ha declarado para medios internacionales en respuesta al aluvión de críticas: "La magia no tiene género".

Esta nueva producción contará además con la cantante Camila Cabello en el papel protagonista, así como con el actor británico Nicholas Galitzine en el papel del príncipe. Al elenco se suman Pierce Brosman y Minnie Driver.

En declaraciones para Entertainment Weekly, Cannon ha añadido que el gran cambio en esta nueva adaptación se encuentra en la dinámica de poder entre sus protagonistas. Cabello interpretará a una Cenicienta que "es la alfa de la historia y nuestro príncipe el beta".

La directora ha añadido que de esta nueva versión todo el mundo sacará alguna lección de la protagonista. En cuanto al hada madrina que encarnará Billy Porter, la directora explica que tendrá un número musical que le convertirá en "el personaje favorito de todos". Una aparición que también ha señalado será muy corta, de tan solo 12 minutos.

pues para no tener género la magia, se ha vestido con todos los estereotipos de género femenino para hacer de Cenicienta. ¿Pero es que no hay nadie que piense al otro lado? pic.twitter.com/58VaKqoUon — carmen domingo (@carmen_domingo) May 16, 2021

Las respuestas a la noticia se han convertido en trending topic en pocas horas. Desde aquellos que defienden el cambio de la historia para una generación que piensa y siente de una forma distinta. Hasta aquellos usuarios que la han criticado de forma airada, haciendo referencia al uso de un vestuario femenino a pesar de no querer encajar el papel del hada madrina en ningún género en concreto.

Otros han quitado hierro al asunto haciendo gala del humor, como el escritor Juan Gómez Jurado, haciendo referencia a que se trata de un personaje imaginario, sujeto a distintos tipos de interpretaciones.