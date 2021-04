Premios Oscar 2021: sigue la gala en directo

Aunque este año no haya una película española nominada, eso no quiere decir que no haya presencia española. Dentro de la película El agente topo, nominada a Mejor documental, hay dos productoras españolas, Marisa Armenteros y María del Puy Alvarado.

Además, hay un español favorito para ganar la estatuilla. Se trata de Sergio López-Rivera, uno de los artífices del maquillaje de Viola Davis en La madre del blues, por la que ya ha ganado el BAFTA. Todas las quinielas le colocan como favorito. Nuestro compañero Daniel Mantilla habló con él y le contó todas estas cosas.