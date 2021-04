'Annette', la esperadísima película de Leos Carax, inaugurará el Festival de Cannes

Cannes sigue adelante. El festival de cine más importante del mundo no va a permitir que se cancele de nuevo -ya ocurrió el año pasado por la pandemia- y aunque Francia siga confinada y los cines sin abrir, su apuesta por llegar a la fecha marcada del 6 de julio sigue firme. De momento, ya acaban de anunciar la película de inauguración, que será Annette, la esperadísima nueva obra de Leos Carax.

Era una de las películas que se esperaba que estuviera en a sección oficial a concurso por la Palma de Oro, y no sólo estará sino que abrirá el concurso. Cannes silencia así los rumores de un posible retraso de fechas hasta octubre, una opción que no gustaba a los productores. Cannes no es sólo el mejor festival del mundo, también un mercado internacional donde se compran y venden todos los títulos que pasarán por las salas el año siguiente.

Carax regresa al Festival de Cannes, que le ha encumbrado con sus anteriores películas. Ya compitió por la Palma de Oro con Pola X y con su obra de culto, Holy Motors hace 9 años. Desde entonces sólo había rodado un cortometraje, por lo que su nuevo largo es una de las citas más esperadas para toda la cinefilia. Por si fuera poco, este filme lo protagonizan Marion Cotillard y Adam Driver.

Ambientada en Los Ángeles en la actualidad, Annette cuenta la historia de Henry, un comediante con un gran sentido del humor, y Ann, una cantante de renombre internacional. Son la pareja perfecta, saludable, feliz y glamorosa. El nacimiento de su primera hija, Annette, una niña misteriosa con un destino excepcional, cambiará sus vidas.

"Cada película de Leos Carax es un evento. ¡Y esta cumple sus promesas! Annette es el regalo que esperaban los amantes del cine, la música y la cultura, uno que hemos estado anhelando durante el año pasado", ha expresado Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes en la nota de prensa.

Por su parte, el director del certamen, Thierry Frémaux, ha aladido que "no podríamos haber soñado con un reencuentro más bonito con el cine y la pantalla grande, en el Palais des Festivals donde el cine viene a afirmar su esplendor. El cine de Carax es una expresión de estos poderosos gestos, estas misteriosas alquimias que hacen el secreto de la modernidad y la eternidad del cine".