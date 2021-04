Premios Oscar 2021: esta es la película con más estatuillas de la historia

El próximo 25 de abril se celebrará, por fin, la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Un año marcado por la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado que muchos estudios retrasaran sus grandes apuestas para el año que viene. Esto también ha hecho que la gala sea más tarde que nunca, a finales de abril, y que haya películas nominadas más pequeñas e independientes. Títulos que, probablemente, otro año no se hubieran colado entre las finalistas. Aunque no se sabe quién va a ganar -o al menos no al 100% de probabilidades-, sí hay una cosa clara: ninguna de ellas pasará a los libros como la película con más Oscar de la historia.

La más nominada este año es Mank, y aunque la película de David Fincher para Netflix se llevara todos los premios a los que opta no conseguiría ser la obra más galardonada en sus 93 años. Ese honor lo tienen tres filmes que consiguieron sumar la friolera de 11 premios Oscar en sus respectivas ediciones.

La primera en lograrlo fue Ben-Hur, que en la ceremonia de 1960 se llevó once estatuillas de las 12 a las que optaba. Sólo perdió mejor guion, pero consiguió el resto, entre ellas película, director para William Wyler, actor para Charlton Heston, Actor de reparto para Hugh Griffith y un puñado de premios técnicos para ser la primera que conseguía esa cifra. Sólo se quedó uno en el tintero.

Fotograma de la carrera de carros de la película 'Ben-Hur'.

Tuvieron que pasar 28 años para que otra película alcanzara la misma cifra. Fue Titanic, que en la edición de 1998 consiguió alcanzar ese marca histórica. 11 premios Oscar se llevó la película de James Cameron. Tenía 14 nominaciones, se dejó por el camino la de mejor actriz (Kate Winslet), actriz secundaria (Gloria Stuart) y maquillaje. Quien ni siquiera estuvo nominado fue Leonardo DiCaprio.

Hay una tercera película que consiguió esos 11 premios Oscar. Se trata de El retorno del rey, la tercera parta de la saga de El señor de los anillos, que en 2003 consiguió algo histórico, ya que se llevó los once premios a los que optaba. No dejó ni uno para la competencia (y eso que competía con títulos como Mystic River). Película, dirección, guion adaptado y todos los técnicos. Fue la última película que consiguió llegar a la cifra que, de momento, nadie ha superado. Tras ellas tres se coloca West Side Story, que se llevó diez premios en 1962. Con 9 se colocan El paciente inglés y Gigi.