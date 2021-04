Michelle Rodriguez habla sobre la novena entrega de ‘Fast & Furious’: “Hay que verla en pantalla grande”

Los cines vuelven a la vida. Tras uno de los años más duros de su historia, con la persiana cerrada por culpa de la pandemia, empiezan a ver la luz al final del tunel. Las salas han reabierto en EEUU y poco a poco van aumentando su aforo. Además, los primeros grandes estrenos han demostrado que hay ganas de ver las películas en pantalla grande. Uno de los estrenos que las salas esperan con más ganas es la novena entrega de la saga de Fast & Furious que justo cumple 20 años y que se estrenará el 2 de julio y que presenta ahora su nuevo tráiler que puedes ver en EL ESPAÑOL.

Con motivo del lanzamiento de este esperado avance, este medio ha podido hablar con una de sus protagonistas, Michelle Rodriguez, que se muestra encantada con esta entrega y con las locuras que se les han ocurrido a los guionistas para sorprender a los espectadores. En el tráiler ya se pueden ver coches con imanes, automóviles volando y escenas de acción que dejan con la boca abierta, pero asegura que hay más, pero que “vais a tener que esperar a ver la película para descubrir todas esas sorpresas”.

A pesar del secretismo avanza algunas claves. “En la parte dramática hay un miembro de la familia que no habíamos visto antes, y también un personaje que hacía mucho que no habíamos visto y que es alucinante cómo va a volver. Y en la acción… vais a ver cosas que no se habían hecho antes en una película. Hemos desafiado a la física en muchas formas y va a ser difícil que otro guion alcance esto”, asegura.

Tráiler de 'Fast & Furious 9'.

Rodríguez tiene claro que esta película “es un evento”, y lo dice hasta en castellano -su padre es de Puerto Rico y su madre de República Dominicana-. “Es el tipo de evento al que llevas a la familia para verla. Es una saga con la que has crecido. En el 2000 fuiste con tu padre, y ahora tienes un hijo y le llevas a ver esta película. Son ya tres generaciones de personas que disfrutan de esta especia de tradición de ir cada dos años más o menos a ver una película de Fast & Furious".

"Estas películas hay que compartirlas como comunidad. Es una experiencia para pantalla grande. Hay muchas cosas que no van a sobrevivir en el futuro, pero las películas como esta son el tipo de evento que la gente quiere ver en un cine. No es sólo por el sonido y esas cosas, es por la experiencia”, opina sobre por qué es la película perfecta para regresar a las salas.

A nosotros no nos invitaron a Hollywood. Entramos por la puerta de atrás y no esperaban que nos quedáramos, pero superamos todas las apuestas, y eso ha creado un vínculo

Los personajes de la saga han formado una familia, y los actores que los interpretan también. Michelle Rodríguez cuenta que incluso ella es “la madrina de uno de los hijos de Vin (Diesel)”. “Nos queremos, nos visitamos en vacaciones y es que compartimos algo, y es la aceptación que han tenido estos personajes. A nosotros no nos invitaron a Hollywood. Entramos por la puerta de atrás y no esperaban que nos quedáramos, pero superamos todas las apuestas, y eso ha creado un vínculo entre nosotros, ese decir ‘ahhh, se supone que no deberíamos estar aquí, pero lo estamos’. Es genial compartirlo con gente a quien quieres”.

¿Y el futuro de la franquicia? La actriz deja claro que “planean una décima entrega que se dividirá en dos partes y que será el final de la pandilla habitual, no sé si luego habrá spin-offs, o daremos paso a una generación más joven, seguro que el estudio está pensando en ello, pero la proyección para nosotros son dos películas más”.