Los cines quieren volver a la normalidad: la cartelera resucita y las salas vuelven a abrir

Las salas de cine creían que con el fin del confinamiento el verano pasado todo cambiaría. Que la gente volvería a las salas y la normalidad se instalaría para intentar paliar un trimestre al que muchos no sobrevivieron. Cuando Tenet y Santiago Segura parecían que les daban la razón, llegó la segunda ola, y desde entonces ya todo fue una caída por el precipicio. Toques de queda, confinamientos perimetrales, nuevas medidas y la cancelación de cualquier gran estreno hicieron que las salas vivieran sus peores momentos.

El momento más bajo, sin embargo, llegó el pasado mes de febrero, cuando el efecto ‘salvar la navidad’ llegó. El aumento exponencial de casos hizo que muchos cines volvieran a bajar las persianas. No había estrenos y la gente no quería ir a los cines con la situación existente. No compensaba abrir para tan poca gente. A pesar de todo, muchos han mantenido abiertos los cines como reductos culturales este tiempo, y se han podido ver grandes títulos valientes que han desafiado a la ley de la gravedad.

Febrero ha sido definitivo. Sin títulos atractivos, con la gente recuperando la normalidad poco a poco, la taquilla ha tocado fondo. En los 28 días del mes sólo se han recaudado 2,65 millones de euros, cifras que en época post pandemia podía conseguir un sólo título. Como informa 'Industria del cine', portal especializado en análisis de taquilla, esta cifra corresponde al peor dato de toda la desescalada y un 7% de las cifras logradas en el mismo mes del año pasado, justo antes de que llegara el confinamiento.

Godzilla Vs Kong, el primer gran estreno en varios meses.

Por suerte, marzo ha llegado con otras expectativas. Las tres primeras semanas de marzo han sido mejores para las salas. El fin de semana del 12 al 14 de marzo se sumaron 770.421 euros, y el anterior 815.000 gracias al estreno de Raya y el último dragón, película de Disney que podría haber recaudado mucho más, pero que se estrenó en menos salas de las esperadas por la pugna entre el estudio y los cines. Pese a todo, una mejora sustancial respecot a los 500.000 logrados las dos semanas anteriores a su estreno.

La tendencia a la alza parece que se mantiene, y en las primeras cifras provisionales, la película de Disney ha mantenido su recaudación según las estimaciones del propio estudio. Toda la cartelera haya vivido un repunte parecido, también con películas como Minari, que viven un momento cálido gracias al boca a boca y las seis nominaciones a los Oscar. El conjunto de las películas en salas ha hecho que la recaudación suba un 50% respecto a la semana pasada con una suma que ronda los 1,3 millones de euros.

La verdadera prueba de fuego llega este viernes. Es la fecha marcada en rojo por las salas de cine desde hace semanas por varios motivos. Primero, porque la situación de la pandemia vuelve a ser algo más optimista, y segundo porque por fin llegan estrenos importantes. Este optimismo se observa fácilmente en las grandes empresas de exhibición de nuestro país. Cinesa vuelve a abrir todos sus complejos, que llevaban meses cerrados. Ocine, por su parte, ya reabrió este fin de semana pasado sus centros de Valladolid y Castellón; y este viernes hará lo mismo en el resto de provincias que seguían sin reabrir.

Frances McDormand en Nomadland

Pero el motivo por el que todo parece reactivarse está en que por fin hay estrenos importantes. Este viernes llega Godzilla Vs Kong, la última entrega de la franquicia de Warner que, aunque en EEUU llegue a la vez a HBO Max, aquí lo hará sólo en salas. Una película que puede rescatar a un público adolescente o juvenil que hasta ahora se ha mantenido alejado de los cines. El mismo público al que apela Monster Hunter, adaptación del videojuego del mismo nombre que dirige Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich como heroína mata monstruos.

Además, el circuito cinéfilo también puede resurgir con Nomadland, la gran favorita para los Oscar con seis nominaciones. Una película que vivirá un excelente boca a boca y que puede calar entre los más adultos. Una producción de Fox que pasó a Disney tras la compra del estudio, y que estará cinco semanas en exclusiva en cines antes de estar también en su plataforma de contenido, una decisión cuestionada pero que, al menos, da a las salas un margen para poder explotarla.

Por si fuera poco hay cine de animación, el gran motor de las salas estos meses. Las películas que mejor han funcionado han sido las destinadas a toda la familia, y Tom y Jerry ya ha demostrado en EEUU que tiene tirón. Ofertas que abarcan todo el espectro de público y que pueden llevar al mejor resultado en taquilla en meses. Coincide, también, con el mejor momento de la taquilla en EEUU, con la reapertura de ciertos cines en Nueva York y Los Ángeles, grandes centros del mercado y que con el avance de la vacunación empiezan a ver también la luz al final del túnel. Ahora queda por ver si este 26 de marzo, tan importante para ellos, es realmente un punto de inflexión, o sólo una ventana abierta para coger aire antes de cerrar la puerta otra vez.