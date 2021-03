Oscar 2021: nominados en la categoría de mejor actor protagonista

Ya tenemos finalistas en la categoría del Oscar a la mejor interpretación masculina protagonista de 2020. Desde verano Chadwick Boseman y Anthony Hopkins partían como grandes favoritos para suceder en el palmarés a Joaquin Phoenix, ganador el año pasado por su emblemática interpretación en Joker.

Este año se han quedado a las puertas de la candidatura Tahar Rahim (por interpretar a Mohamedou Ould Slahi en The Mauritanian, la impactante historia de un preso de Guantánamo), Mads Mikkelsen (un profesor alcohólico en la película danesa Otra ronda, la favorita para ganar en la categoría de mejor película internacional), Tom Hanks (un veterano de tres guerras en el western Noticias del gran mundo) o Delroy Lindo (aclamado en su reunión con Spike Lee en Da 5 Bloods: Hermanos de armas).

Riz Ahmed por Sound of Metal

Riz Ahmed es el primer actor musulmán en ser nominado en la categoría de mejor actor protagonista. Después de interpretar a terroristas en la comedia negra Four Lions o en su debut Camino a Guantánamo, el actor inglés llega a las primeras ligas por un personaje que va más allá de su raza o religión. En Sound of Metal, Ahmed se convierte en un músico que comienza a perder la audición dramáticamente y que deberá replantearse la relación con la música, consigo mismo o sus adicciones. En su preparación para la película, el intérprete aprendió a tocar la batería y hablar la lengua de signos.

Lejos de los platós, Ahmed es famoso por su carrera como rapero, en la que se ha hecho su sitio con el nombre Riz MC. Con la miniserie The Night Of (HBO) recibió el Emmy al mejor actor de una serie limitada en 2017. Por Sound of Metal ya ha recibido catorce premios de la crítica. Solo le supera Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman por La madre del blues

El inolvidable Black Panther es el séptimo actor en ser nominado al Oscar de forma póstuma. Chadwick Boseman podría seguir los casos de Peter Finch y Heath Ledger, los únicos intérpretes en recibir la estatuilla después de su muerte. En La madre del blues se convierte en Leeve, un músico desesperado por conseguir una oportunidad de triunfar que nunca llega y marcado por el racismo desde su infancia. El personaje no está basado en hechos reales, a diferencia de Ma Rainey, a la que da vida su compañera de reparto Viola Davis, también nominada.

La adaptación de la obra de teatro de August Wilson es la última película de un actor que falleció por sorpresa el pasado agosto cuando solo tenía 43 años. Además del héroe de Marvel que hizo de él un rostro reconocible en todo el mundo, Boseman había interpretado en la gran pantalla a iconos como el abogado Thurgood Marshall, el cantante James Brown o el revolucionario jugador de béisbol Jackie Robinson. El actor estaba destinado a la grandeza. Desgraciadamente, no estará presente en la ceremonia para recibir un Oscar al que llegará como gran favorito. Su interpretación ya le ha dado una veintena de premios, incluyendo el Globo de Oro. Es el rival a batir el próximo 25 de abril.

Anthony Hopkins por El padre

Sexta nominación para una leyenda del cine como Anthony Hopkins, un actor que celebraba el pasado día de San Valentín el trigésimo aniversario del clásico incontestable que dio su único Oscar hasta el momento: El silencio de los corderos. Hannibal Lecter fue nombrado el mejor villano de la historia del cine por el American Film Institute en 2003. Desde entonces, recibió nominaciones adicionales por Lo que queda del día, Nixon, Amistad y Los dos papas.

En El padre lleva al cine un personaje que ya le reportó a Frank Langella un Tony al mejor actor de una obra de teatro. Hopkins interpreta a un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que insiste en vivir solo y rechazar todas las cuidadoras que le envía su hija, preocupada por su agravante salud mental. A sus 83 años, Anthony Hopkins se convierte en el hombre de más edad en ser nominado en la categoría, superando a Richard Farmsworth (Una historia verdadera).

Gary Oldman por Mank

Tercera nominación al Oscar al mejor actor protagonista para Gary Oldman, ganador del premio en esta misma categoría en 2018 por su interpretación como Winston Churchill en El instante más oscuro. El actor inglés es el único miembro del quinteto que interpreta a un personaje real, uno de los vicios de la Academia en los últimos años.

Oldman se convierte en Herman J. Mankiewicz, el guionista que escribió Ciudadano Kane junto a / para (la autoría del clásico de 1941 es uno de los debates que plantea la nueva película de David Fincher) Orson Welles. El intérprete quería usar un elaborado maquillaje protésico para parecerse más al aspecto real de Mankiewicz, pero el cineasta le convenció de lo contrario: quería un maquillaje mínimo y una actuación más sutil. Mank es la primera colaboración del director y la estrella.

Steven Yeun por Minari

Steven Yeun ha hecho historia en la 93.ª edición de los Oscar. A pesar de que Parásitos se hizo el año pasado con una victoria sin precedentes, esta es la primera vez que un actor de origen asiático es nominado en la categoría protagonista. El surcoreano se hizo un nombre en la cultura pop interpretando durante seis años a Glenn, uno de los personajes más queridos de The Walking Dead. Después de su emblemática salida de la serie, Yeun se quedó a las puertas de la nominación al Oscar por su interpretación como un hombre sin escrúpulos en Burning. A los 37 años ha llegado la primera candidatura de su carrera.

En Minari. Historia de mi familia interpreta a un inmigrante coreano que se deja la piel por conseguir el sueño americano y dar a sus hijos todas las oportunidades de las que él no pudo disfrutar en su país. El personaje está inspirado en la infancia del director Lee Isaac Chung en el Arkansas de los años ochenta.