Netflix y Amazon dominan las nominaciones del sindicato de productores y apuntan al Oscar

Aunque siempre se diga que los Globos de Oro son la antesala de los Oscar, quienes realmente miden la temperatura en la carrera son los premios de los sindicatos, especialmente los de los productores y directores. Los primeros han hablado y en un año marcado por la pandemia han elegido las diez mejores películas del año, de las que seis son de plataformas

Netflix ha colado a Mank, El juicio de los 7 de Chicago y La madre del blues, pero se deja a Hermanos de armas, el filme de Spike Lee que ya no cuenta para casi nadie. Amazon ha dado la sorpresa y ha empatado a títulos. Otros tres para ellos. Todos daban por hecho que estaría One night in Miami, pero también han elegido a Sound of metal y a la secuela de Borat. El resto de títulos elegidos son Promising Young Woman, Minari, Nomadland y Judas and the black messiah.

Las plataformas confirman que en un año con las salas cerradas ellos han mantenido algo parecido a la normalidad, pero realmente la favorita sigue siendo Nomadland, de Chloé Zhao, que ha arrasado entre los críticos y ganó los Globos de Oro a la Mejor película y dirección.

Estas nominaciones son importantes, y llegan con las votaciones de los Oscar sin cerrar. Viendo los premios y nominaciones hasta ahora parece claro que Nomadland, Promising Young Woman, Minari, Mank, El juicio de los 7 de Chicago, La madre del blues y One night in Miami tienen la nominación a Mejor película asegurada, mientras que el resto de plazas están más competidas.

En los últimos años todas las nominadas han salido de entre las diez elegidas por los productores y poco variará la lista final, aunque no hay que descartar dos títulos que se han quedado fuera y que la Academia podría rescatar: The father y Noticias del gran mundo. Mañana serán los directores los que hablen, y las apuestas estarán mucho más claras.