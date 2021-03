2 de 10

Era la cuarta vez que presentaban los Globos de Oro y parecía que eran una apuesta segura, pero Tina Fey y Amy Poehler demostraron que no son infalibles. Fue su peor gala. No encontraron el tono y su monólogo no tuvo la gracia que se espera de ellas. El primer compás de la gala ya hacía presagiar lo peor.