Milena Smit, la revolución española que ha conquistado a Almodóvar y a los Goya

Hay llegadas fulgurantes en nuestro cine. Esas que todo el mundo se queda quieto y se pregunta quién es esa actriz o ese actor que no conocían y que ha captado todas las miradas. Este año ha sido el de Milena Smit. Llegó casi sin hacer ruido y con una papeleta complicada, un papel secundario y oscuro en No matarás, una película cuyo lucimiento parecía destinado a Mario Casas. Pero ella no se amedrentó y consiguió mantener un tour de force con el actor, que consiguió uno de sus mejores películas en el thriller de David Victori.

El resultado no ha podido ser mejor. Casas ha conseguido su primera -y merecida- nominación a los Premios Goya como Actor principal, mientras que Milena Smit ha conseguido ser elegida entre las cinco finalistas a Mejor actriz revelación. El tercero en discordia, Fernando Valdivieso, también ha conseguido entrar en el quinteto a Mejor actor revelación. Un premio para el trío de actores sobre el que descansaba todo el filme.

Quien ha terminado llevándose todos los titulares ha sido Milena Smit, y es que poco después de anunciar las nominaciones a los Goya explotaba la bomba: sería una de las protagonistas de Madres paralelas, la nueva película que prepara Pedro Almodóvar y que protagonizará con Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón e Israel Elejalde. La actriz reconoce por teléfono que ese secreto lo ha mantenido “sufriendo mucho, porque al final es una bomba de relojería en tus manos, y no sabes cuánto tiempo más te va a durar sin explotar”.

Milena Smit en 'No matarás'.

Era una de las favoritas para la nominación, pero por si acaso asegura que intentaba no pensar en ello. El trabajo estaba hecho. No matarás se había estrenado y el resto no estaba en sus manos. “Es que no sabemos nunca lo que va a pasar, yo creo que lo ideal y lo que yo intenté, es no hacerme ninguna expectativa para que, pasara lo que pasara, fuera natural”. Al final todo salió de la mejor forma posible, y con sus 24 años ya tiene su primera nominación aunque apunta que llegarán otras muchas.

Ahora las llamadas se suceden. Es la actriz del momento y todo el mundo quiere hablar con ella, algo que califica como “una locura”, aunque también “súper emocionante”. Su alegría es por ella, pero también “porque supone un reconocimiento hacia el trabajo que hemos hecho en No matarás, y estoy súper agradecida”. Desde el otro lado del teléfono Milena Smit muestra una timidez que choca con el papel que hemos visto en pantalla, pero asegura que es que “en verdad soy muy tímida”, y quizás por eso la parte de la exposición es la que peor lleva.

Desde que salieron las nominaciones, y luego el anuncio de Madres Paralelas, su nombre ha estado en todos los titulares. Que si trabajó en un hotel, que si tuvo el mismo ‘coach’ que Leonardo DiCaprio… “Esto es lo que peor llevo, está siendo un poco raro, yo soy muy tímida, y cuando estás ahí y todo el mundo quiere preguntarte y hablar contigo es como, a ver a, espera un momento, que es que esto para mí es igual de sorprendente que para todo el mundo. Entonces lo llevo de la mejor manera posible. Yo me lo paso muy bien en las entrevistas y eso lo llevo bien, pero lo de las redes sociales lo llevo peor. Hay momentos que quiero tirar el teléfono por la ventana”, dice con humor.

De Madres Paralelas todavía se sabe poco, y Milena Smit asegura que sigue sin creérselo. “Es que esto es muy típico de mí, que cuando me pasa algo importante, y que supone tanto para mí o para mi trabajo, y ya me ha pasado varias veces, me quedo como en shock. Creo que hasta que no termine el rodaje no voy a asimilar lo que supone todo esto”. De momento asegura que con “Pedro me estoy entendiendo súper bien”. “Es un gran director y una persona que mola mucho descubrir, la verdad. Me gusta mucho su manera de ver las cosas, su manera de trabajar... de alguna manera estoy yo rodeada de unos actorazos y a lo mejor es a mí a la que tiene que dedicarme más tiempo porque no he trabajado con el antes, así que estamos intentando poner lo mejor de nosotros los dos para que quede algo súper especial”, asegura.

El papel lo logró mediante un cásting muy especial. Tan especial que se presentó sin saber cuál era. “Llegó a la agencia y no nos dijeron para qué era, así que fui sin saber a lo que estaba yendo. Luego mis repres estuvieron hablando con Eva y Yolanda, las directoras de cásting y se enteraron del proyecto, pero no me dijeron nada”, cuenta riendo: “la verdad fue muy guay enterarme de esa manera y estar en el proceso de casting súper tranquila, porque yo me estaba esforzando mucho en dar lo mejor de mí fuera el proyecto que fuera, y nunca imagine que fuera ese, así que podría haber sido una serie de Disney que yo lo estaba dando todo”.